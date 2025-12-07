Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Jānis Lapiņš, Rīgas politiski represēto biedrības vadītājs: "Nedrīkst aizmirst, ka pirms 62 gadiem 5. decembrī Rīgas radio tornī plīvoja Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs. Toreiz, 1963. gadā, tā bija Staļina laika konstitūcijas diena. Bruno Javoišs, tolaik būdams 22 gadus vecs students, pacēla paša šūto 3x5 metrus lielo karogu Rīgas centrā pretī milicijas mājai 90 metru augstajā apledojušajā radiotornī. Paldies tev, Bruno! Toreiz viņu piekāva, pēc tam izsūtīja uz Mordoviju. Prieks, ka tagad kādreizējā radiotorņa vietā plānota piemiņas vieta, kaut pats Bruno kopš šā gada 6. februāra uz mums skatās no mākoņa maliņas..."
- Andris Rudzītis Rīgā: "Manuprāt, sportā mēs ieguldām pārāk daudz. Piemēram, hokejisti. Mums tagad nav neviena augstas klases hokejista Nacionālajā hokeja līgā, kādi savulaik bija Ozoliņš, Irbe, Žoltoks, Skrastiņš. Mums ir šādi tādi rezerves spēlētāji, kas tur šad un tad parādās, sēž zemākajās līgās. Tas pats ar biatlonu, tenisu un vēl daudziem veidiem, nav normālu rezultātu, bet naudu no valsts prasa. Uzskatu, ka arī kultūrai, tiem neskaitāmajiem teātriem un aktieriem naudas tiek par daudz. Mēs esam maza valsts – tikai 1,8 miljoni iedzīvotāju. Tā vietā, lai ieguldītu miljonus vienā Hermaņa teātrī, ir jāiegulda rūpniecībā, jo tur vismaz ir atdeve un reāls labums valsts budžetam."
- Jānis Lūsis no Vidrižu pagasta: "No Valsts ieņēmumu dienesta atlaidīšot 300 darbiniekus un kompensācijās viņiem kopā izmaksāšot gandrīz 2,5 miljonus eiro. Tik tālu viss pareizi, bet kāpēc netiek ziņots, cik valsts ar šādu atlaišanu ietaupīs? Ziņo tikai par to, cik samaksās pabalstos, un tas izklausās traki."
Redakcijas piebilde. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe iepriekš informējusi, ka VID budžets nākamajam gadam tiks samazināts par 10%, bet darbinieku skaits – par 13,2%. VID pamatbudžets jau šim gadam esot samazināts par 4% – līdz 156,8 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 163,6 miljoniem eiro pirms gada. 2026. gadam VID budžets tikšot samazināts par 15,7 miljoniem eiro jeb 10% – līdz 121,2 miljoniem eiro. Šeit esot ņemts vērā arī Nodokļu un muitas policijas (NMP) budžets 19,7 miljonu eiro apmērā, kas būs atsevišķa iestāde iekšlietu ministra pakļautībā. Šmite-Roķe informēja, ka VID atlīdzības nākamgad samazinās par 9%, NMP atlīdzības – par 7%, informācijas tehnoloģiju izdevumus – par 8%, bet citus izdevumus – par 11%. Lielu daļu budžeta samazināšanā veidojot tieši amata vietu skaita samazināšana. Šmite-Roķe informēja, ka esot atrasta iespēja nākamgad par 393 štata vietām samazināt darbinieku skaitu – līdz 2820 darbiniekiem 2026. gadā. Te jāņem vērā, ka NMP būs atsevišķa iestāde ar 382 darbiniekiem. Tostarp nākamgad tikšot likvidētas 98 brīvās vakances, tāpat tikšot likvidēti 54 vadītāju amati.
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Uzskatu, ka vajadzētu atjaunot rītarosmes skolās. Bērni ar sportu no mazotnes nodarbojas arvien mazāk, tāpēc rītarosme būtu lielisks veids, kā viņus ieinteresēt, un tas noteikti nāktu par labu viņu veselībai."
- Gunārs Lauks Rīgā: "Bija kampaņa, ka senioriem valsts apmaksā vakcīnu pret gripu, bet izrādās, ka tā vairs nav pieejama. Kā komēta – bija un pazuda. Vakcīnu nekur nav, man jāmeklē, kurā vietā Latvijā vēl kāda palikusi. Vakcīnas bija, bet limitētā skaitā, tāpēc tagad seniori var vakcinēties tikai par maksu. Savulaik kovida vakcīnas sapirka tik daudz, ka nebija kur likt. Kāpēc vismaz pensionāriem nevar sagādāt vakcīnas pret gripu tā, lai visiem pietiktu?"
Redakcijas piebilde. Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) 3. decembrī informēja, ka līdz šim ar valsts apmaksāto vakcīnu pret gripu vakcinējušies 116 077 iedzīvotāji, tostarp riska grupu pacienti – seniori (cilvēki no 60 gadu vecuma), cilvēki ar hroniskām slimībām, grūtnieces un veselības aprūpes darbinieki. SPKC informē, ka par vakcinēšanos jāinteresējas pie sava ģimenes ārsta. Parasti jau augustā vai septembrī ģimenes ārstam jāpiesaka vēlmi vakcinēties, lai ārsts laikus var pasūtīt vakcīnas. Plānošana, cik valstī kopā vajadzēs vakcīnas, sākoties jau iepriekšējās gripas sezonas beigās – februārī, martā, aprīlī, kad SPKC sākot aptaujāt ģimenes ārstus par nepieciešamo vakcīnu daudzumu uz nākamo sezonu. SPKC informē, ka patlaban lielākais gripas vakcīnu daudzums ir izlietots un notiekot sarunas par papilddevu iepirkumu
SPKC tīmekļvietnē "spkc.gov.lv" ir arī informācija, kurās ārstniecības iestādēs, pie kuriem ģimenes ārstiem, kas ir piekrituši vakcinēt arī ne savas prakses pacientus, var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju. Saraksts tiek aktualizēts reizi nedēļā, tāpēc interesentam vajadzētu pirms tam sazināties un noskaidrot, vai vakcīnas vēl pieejamas.
- Bella Lakrima Rīgā: "Par valsts valodu. Bija burvīgi, kad svinējām valsts valodas svētkus, skaistas runas Saeimā, burvīgā latviešu valodā. Bet tad es ieslēdzu televizoru, un tur rāda seriālu "Nelūgtie viesi". Šajā seriālā neķītri lamājas, gandrīz katrā otrajā teikumā ir necenzēti krievu un latviešu lamu vārdi. Pretīgi skatīties. Savulaik necenzētus vārdus aizstāja ar "pī-pī", ja to darītu šajā seriālā, tad tur nekā cita vairs par "pī-pī-pī" nebūtu. Vai tiešām šī vārtu rūmes leksika ir jaunā norma un lielā māksla? Vai tiešām nevienai iestādei, kas atbildīga par latviešu valodas lietošanu, nebūtu nekas sakāms par šo seriālu, ko rāda LTV1 kanālā?"
- Viesturs Kudliška Jēkabpilī: "Dzīvoju mežu vidū, tāpēc mani tā tēma interesē pastiprināti. Nesaprotu, kāpēc tik stipri grib panākt, lai atļauj cirst tievākus kokus. Apgalvojums, ka citādi mežs aizies bojā, koki sapūs, neiztur kritiku. To var salīdzināt ar lauksaimniecību – zemnieks labību novāc rudenī, kad tā ienākusies. Zemnieks taču jēlu labību nekuļ! Diemžēl, dzenoties pēc peļņas, mežus grib izcirst pēc iespējas ātrāk. Interesanti, vai tagad mūsu mežos vēl ir palikušas slavenās mastu priedes, kuras savulaik bija pieprasītas visā Eiropā?"
