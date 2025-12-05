Antra Stafecka, Andris Ērglis un Mārtiņš Kanters, gatavojoties koncertturnejai "Ziemassvētku sirdsbalsis", laiž klajā jaunu, dziļi personisku skaņdarbu "Par eņģeli". Šis singls ir gaišs vēstījums par cerību un mīlestību, kas sakņojas katra cilvēka atmiņās par bērnību un mātes mīlestības siltumu.
Dziesmas autors un producents Ingars Viļums ar skaņdarbu stāsta par universālu atziņu: "Mēs katrs ienākam šajā pasaulē tīrs un balts, bet dzīves pieredze mūs pēc tam izkrāso dažādās krāsās. Šī dziesma aicina atcerēties sākotnējo, nemainīgo patiesumu, kas mūsos mīt."
Mārtiņa Kantera komentārs:
"Šī dziesma ir kā atgriešanās bērnībā, kad mēs meklējām mātes mīlestības siltumu un jutāmies absolūti tīri. Ziemassvētki ir tas laiks, kad mums visvairāk vajag atcerēties šo sākotnējo mieru un ticību.
Dziesma "Par eņģeli" vēsta par to, ka pat tumšākajā laikā varam atrast savu gaišo mirkli un uzlādēties ar tīrības un patiesuma sajūtu. Tieši šo pozitīvo lādiņu mēs vēlamies kopā ar klausītājiem piedzīvot koncertturnejas laikā."
Trīs spēcīgu balsu apvienojums sola enerģiskus un neaizmirstamus svētku mirkļus. Tūres mērķis ir pārvērst svētku gaidīšanas laiku kopīgā, cerības pilnā notikumā. Koncerttūres aizkulisēs Mārtiņš Kanters uzņemas arī režisora un organizatora lomu.
