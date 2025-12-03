Latvijas Okupācijas muzejs piektdien, 5. decembrī, aicina iedzīvotājus ziedot vismaz vienu eiro pieminekļa "Svešo varai spītējot" izveidei.
Pieminot vēsturisku notikumu, kad 1963. gada 5. decembra rītā, toreiz PSRS Konstitūcijas dienā, spītējot okupācijas režīmam, 22 gadus vecais Bruno Javoišs Rīgā, Radio ielā 1, pretī Galvenajai milicijas pārvaldei apledojušajā radiotornī uzvilka neatkarīgās Latvijas karogu, muzejs aicina atbalstīt pieminekļa celtniecību.
Muzeja pārstāvji atgādina, ka karoga stāsts ir simbols pretošanās kustībai, kas ir nozīmīga Latvijas valstiskuma vēstures daļa, kad neskaitāmi cilvēki un notikumi gadu desmitiem ilgajā okupāciju laikā neļāva zust neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas idejai. Piemineklis ir veltīts Latvijas Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
Pieminekļa izmaksas ir 100 000 eiro. Līdz šim saziedoti 15 000 eiro, no tiem 4000 eiro ir ieņēmumi no piemiņas suvenīriem. Ziedot var muzeja tīmekļvietnē, norādot "Pieminekļa izveidei", kā arī iegādājoties piemiņas priekšmetus muzejā vai muzeja interneta veikalā. Okupācijas muzeja direktore Solvita Vība uzsver nepieciešamību aktualizēt pretošanās nozīmi laikā, kad bieži tiek izteikti attaisnojumi sadarbībai ar padomju okupācijas režīmu. Muzejs ir noslēdzis sadarbības memorandu ar Rīgas domi par pieminekļa teritorijas labiekārtošanu. Projektu izstrādā birojs "ARHIS Arhitekti". Pieminekļa autors ir tēlnieks Kristaps Gulbis. To paredzēts integrēt pilsētvidē, iekļaujot parka zonā.
