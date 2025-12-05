Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieku Kambalu mājās valda romantiska gaisotne - Kaspars izlēmis sarīkot savai sievai Olgai pārsteiguma labsajūtas pēcpusdienu, kas ietvēra improvizētu SPA sesiju. Pirms iegremdēšanās siltajā vannā, Olga meklē visatbilstošāko peldkostīmu, atklājot, ka kritika sociālajos tīklos ir mazinājusi viņas pārliecību par savu izskatu.
Peldkostīmu meklēšana izvērtās par veselu pasākumu. Olga, ar smieklu noti balsī, atzina: "Man ir peldkostīmi – 13." Olga prātoja par to, kuru variantu labāk izvēlēties: "Vai dzeltenais labāk piestāv? Man liekas, ka jā… A man vēl ir ar flīterīšiem." Kaspars izteicās, ka Olga, tērpta peldkostīmā, varētu radīt nemieru vidēja vecuma mājsaimniecēm, kuras nevar lepoties ar tik lielisku figūru.
"Tā ir mana nasta. Tu ļoti labi zini, kā es pārdzīvoju par visu," teica Olga un atzina savam vīram, ka naidpilnie komentāri no sociālo tīklu lietotājiem viņu satraukuši vairāk, nekā sākotnēji šķitis. "Es sen neesmu fotografējusies veļā. Agrāk "Instagram" visu laiku liku bildes. Un zini, kāpēc tagad nelieku? Dēļ heiteriem," pauda Olga.
Viņa akcentēja, ka jūtas kā iedzīta stūrī. "Es vienmēr lepojos ar savu ķermeni, tiešām – savā vecumā izskatos labi. Bet heits mani salauza. Tas pēdējais video… mēs pie baseina, skaists brīdis, bet komentāri… tā kā atvērās portāls visiem, kuri gribēja izteikties." Viņa rezumēja: "Es varu izlikties, ka man vienalga, bet es arī esmu cilvēks. Vienā brīdī tas viss uzkrājas."
Savukārt Kaspars uzsvēra, ka viņa sievai nevajadzētu pārlieku ņemt pie sirds citu cilvēku teikto. "Tu uztraucies, ko heiteri saka. Galvenais ir, lai tevi mīl tavs vīrs. Man tu esi perfekta. Es skatos uz tevi, nevis viņi," mudināja Kaspars.
Aizkadrā viņš izdarīja secinājumu, ka lielākoties negatīvās piezīmes ir vienkārši anonīmu cilvēku ļaunprātīga emociju izgāšana. "Katram patīk kaut kas cits - vienam lielas krūtis, citam mazas, vēl kādam atkarājušas, citam zem vaigiem, vienam liels dibens, citam mazs… Man ir mana ideālā sieva. Man viņa patīk, man ar viņu superīgi," viņš apliecināja.
Pēc mirkļa saruna kļūst intīmāka – Olga atklāja, kādu romantisku pārsteigumu viņa gribētu sagaidīt no vīra. "Es gribu romantiku, pārsteigumu… skaistu veļu, daudz ziedu, brokastis gultā, kafiju gultā, pēdu masāžu…," ar gaišu smaidu atklāja Olga.
Kad Olga beidzot ienāca vannas istabā dzeltenajā peldkostīmā, nosaka: "Teikšu kā ir – ja man ir depresija, tad šinī momentā man viņas nav."
