Satversmes tiesa (ST) trešdien atzina, ka esošais regulējums par zemes likumiskās lietošanas maksu un likumiskajā lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtēšanas kārtību neatbilst Satversmei. Strīds saistīts ar noteikumu, kas ierobežo nomas maksu līdz 4% no zemes kadastrālās vērtības, informē ST.
Lietā tika apvienoti trīs līdzīgas lietas. Tās iesniedza 21 zemes īpašnieks, kuru īpašumos atrodas citiem piederošas ēkas. Viņi apstrīdēja normas, kas nosaka zemes likumiskās lietošanas maksas apmēru un tās aprēķināšanas principus.
ST secināja, ka šobrīd nav nodrošināts taisnīgs līdzsvars starp zemes īpašnieku tiesībām saņemt adekvātu atlīdzību un ēku īpašnieku interešu aizsardzību.
Daļā gadījumu likumiskās lietošanas maksa pat nesedz nekustamā īpašuma nodokli par zemi, kas nozīmē, ka atlīdzības funkcija nepildās.
Tiesa norāda, ka problēmas pastāv arī pēc jaunās kārtības ieviešanas, kur tiek izmantotas divas kadastrālās vērtības – universālā un fiskālā. Dažiem īpašniekiem likumiskās lietošanas maksa samazinās, jo universālā vērtība ir zemāka par fiskālo, tāpēc viņi saņem mazāku atlīdzību nekā iepriekš.
Tāpat ST par nesamērīgu atzina noteikto zemes maksas pieauguma ierobežojumu līdz 30% gadā dzīvojamo ēku īpašniekiem. Tiesa norāda, ka likums nepamatoti pieņem, ka visi ēku īpašnieki ir sociāli mazāk aizsargāti, un šis regulējums attiecas arī uz juridiskām personām.
Lai novērstu nepilnības, Satversmes tiesa noteica, ka apstrīdētās normas zaudēs spēku 2027. gada 1. janvārī.
Līdz tam likumdevējam jāizstrādā jauns regulējums, kas nodrošina taisnīgu atlīdzību zemes īpašniekiem un vienlaikus respektē ēku īpašnieku tiesības.
Tāpat līdz 2026. gada 1. jūnijam likumdevējam jāparedz mehānisms atlīdzinājuma izmaksāšanai tiem zemes īpašniekiem, kuru tiesības ir aizskartas laikā no 2025. gada 1. janvāra līdz brīdim, kad stāsies spēkā jaunais regulējums. Ja tas netiks izdarīts, īpašnieki varēs pieprasīt atlīdzību tiesā.
ST spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, tas stājies spēkā pasludināšanas brīdī.
