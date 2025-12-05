Izdevniecība “Latvijas Mediji” kopā ar divdesmit pieciem mūsdienu latviešu autoriem ir sarūpējusi īpašu dāvanu mazajiem lasītājiem – stāstu krājumu ar 24 sirsnīgiem ziemas stāstiem, lasāmiem visa svētku gaidīšanas laika garumā. Krājumu papildina mākslinieces Lindas Valeres ilustrācijas.
Grāmatas atvēršanas svinības jau notika 3. decembrī kultūrtelpā "Hanzas perons".
Grāmata veidota kā literārs Adventes kalendārs – katrs stāsts ir kā maza durtiņa uz Ziemassvētku prieku. Izdevēji ieteica katru vakaru atvērt vienu stāstu, lai svētku gaidīšana būtu piepildīta un mierpilna.
Stāstus radījuši gan pazīstami literāti, gan debitanti bērnu literatūrā – Lauris Bērziņš, Rasa Bugavičute-Pēce, Rolanda Bula, Māra Cielēna, Jana Egle, Guntis Eņģelis, Inga Grencberga, Lelde Jauja, Kristīne Jučkoviča, Elīna Kokareviča, Sabīne Košeļeva, Zane Krēsliņa, Gunita Krilova, Inese Ķestere, Viesturs Ķerus, Baiba Liepiņa, Laura Melne, Inga Pizāne, Maija Priedīte, Dace Rukšāne, Māris Rungulis, Māra Ulme, Līva Vecvagare, Ēriks Vilsons, Ruta Zimnoha.
Arī autori atzinuši, ka šāds formāts Latvijā iedzīvojas arvien spilgtāk.
"Stāsti katru gadu var būt citādi, un iespējas pārsteigt ir bezgalīgas,"
uzsvēra rakstniece Lelde Jauja. Savukārt Kristīne Jučkoviča Adventes laiku salīdzināja ar “zīdpapīra čaukstināšanu, kas pilna priecīgas gaidīšanas” – līdzīgi kā šie stāsti.
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
