1. decembrī, ap plkst. 7.00 Jūrmalā, Mellužu prospektā, pretī adresei Nr. 17 automašīnas "BMW X6" vadītājs uzbrauca gājējai, kura šķērsoja ielu neatļautā vietā.
Gājēja ar gūtajām traumām tika nogādāta medicīnas iestādē un vakar, 2. decembrī, sieviete no gūtajiem ievainojumiem mira. Par notikušo Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu un izmeklē negadījuma apstākļus.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai video ierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa tālruņa numuru 67086682, 28633190 vai 112.
