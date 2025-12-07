Latvijas Onkoloģijas centrs (LOC) un tā pacienti nonākuši lielu pārmaiņu priekšā. Gaidāmās vērienīgās centra rekonstrukcijas dēļ jau tuvākajā laikā plānots sākt tā nodaļu pakāpenisku pārcelšanu uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāru "Gaiļezers". Pārcelšanos plānots pabeigt līdz nākamā gada jūnijam, vēsta 360TV Ziņas.
Ilgtermiņā onkoloģijas pacientiem šī pārbūve nozīmē to, ka vairs nebūs jāārstējas telpās, kas saglabājušās vēl no astoņdesmitajiem gadiem, bet īstermiņā jārēķinās ar zināmām neērtībām.
Latvijas Onkoloģijas centra telpas atrodas kritiskā stāvoklī. Ārzemju kolēģi pat neticot, ka tā var izskatīties vietā, kur ārstējas vairāk nekā 80% onkoloģijas slimnieku valstī. Pieprasījums pēc onkoloģiskām operācijām Latvijā turpina pieaugt, ik gadu par 2–3% palielinoties vēža saslimšanas rādītājiem. Pirms nedēļas valdība lēma piešķirt trūkstošos 48 miljonus eiro, lai ārstniecības telpas varētu rekonstruēt vienā piegājienā, nevis pa daļām, kā bija plānots iepriekš. Tagad priekšā stāv vērienīgi pārcelšanās darbi, lai atbrīvotu vietu būvniekiem līdz nākamā gada jūnijam.
Haralds Plaudis, RAKUS valdes loceklis: “Šī ir lielākā stacionāra pārcelšanās Latvijas vēsturē. Pārcelšanās procesu organizēs pakāpeniski.” Paredzēts, ka vienai nodaļai tas varētu prasīt līdz divām nedēļām. Lai darbi ritētu operatīvi, plānots piesaistīt papildu darba rokas. Valdes loceklis Haralds Plaudis norādīja, ka gatavi piesaistīt pat Nacionālos bruņotos spēkus un Zemessardzi, lai tas būtu "lielisks publiskās partnerības žests, princips, kā visa sabiedrība var strādāt kopā pacientu un veselības aprūpes labā".
Pacientiem, kuriem operācijas ieplānotas tieši pārmaiņu laikā, jārēķinās ar izmaiņām plānos. Emīls Pūlmanis, RAKUS Projektu vadības biroja vadītājs, skaidro, kā tas varētu notikt: "Nu, piemēram, šobrīd LOC ir ieplānota operācija. Tātad – operācija pabeidzas, vakarā šī zāle tiek slēgta, un nākamajā dienā būtu jāsāk jau "Gaiļezera" operāciju zālē. Tā operācija var nenotikt no rīta – tā var būt pārplānota uz pēcpusdienu vai uz nākamo dienu, lai paspētu visu tehniku un aprīkojumu pārcelt uz jaunajām telpām."
Tātad, atsevišķos gadījumos operācijas laiks un datums var mainīties pat par dienu vai divām. Slimnīca sola, ka par visām izmaiņām informēs laikus. Haralds Plaudis: "Visa šī informācija būs gan mājaslapā, cilvēkiem būs iespēja zvanīt pa telefoniem, kas tiks norādīti, rakstīt mums e-pastus, komunicēt sociālajos tīklos, mēs esam ļoti atvērti."
Olga Valciņa, Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības "Onkoalianse" dibinātāja, aicina skatīties uz situāciju reālistiski, bet ar optimismu: "Visticamāk, ka problēmas būs, būs kāds, kas aizmirsīs, vai vēl kādas nepatikšanas, bet labu iestādi raksturo nevis tas, ka viņiem nav problēmu, bet tas, ka viņi prot tās risināt, tāpēc mēs ceram, ka viņiem šī kompetence piemīt pietiekamā apjomā, lai šo problēmu lielu nebūtu."
Slimnīca aicina cilvēkus būt saprotošiem un vērīgi sekot līdzi informācijai ārstniecības iestādes mājaslapā. Onkoloģijas centra pārcelšanās laikā operāciju laiks un datums var mainīties – pacientus par izmaiņām informēs laikus.
