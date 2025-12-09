Savulaik TV humora šovu spilgtākā seja Dagmāra Legante-Celmiņa šodien dzīvo mierīgākā un nobriedušākā ritmā. Intervijā žurnālam "Ieva" viņa dalījusies pārdomās par attieksmi pret gadiem un novecošanu. Tieši šodien, 9 .decembrī televīzijas personība svin savu 48 gadu jubileju.
Dagmāra atzīst, ka par dzīves būtiskajiem jautājumiem sākusi domāt pēc 40 gadu sasniegšanas, un ar laiku guvusi sev svarīgas atziņas — piemēram, ka jaunība kā tāda nav pašvērtība. Arī viņas skatījums uz novecošanu kļuvis daudz piezemētāks. Liekas krunkas vai kas tamlīdzīgs — tas viņu neuztrauc.
Legantei-Celmiņai svarīgi saglabāt prāta možumu un ķermeņa kustīgumu. Treniņi un vingrošana viņai nav izskata un skaistuma dēļ. To sieviete dara veselības un kustības labad.
"Jo vecāka kļūstu, jo vairāk saprotu — nekas dzīvē nav garantēts! Tieši nekas! Ne jaunība, ne slaidums..."
Viņa dalās ar stāstu par kādu savu bērnības draugu, kurš piecdesmit gadu vecumā tikai guļ gultā un mirkšķina acis. Dagmāra norāda, ka tad, kad šādi sāk novecot tuvi cilvēki, prātā nāk domas par to, kā tas notiks ar tevi.
Kad dzīve beigsies šeit uz zemes, TV zvaigzne cer, ka turpinās eksistenci citā formā.
"Sagaidīt vecumu — tā ir svētība, ko ne visi var piedzīvot, un mums katram vajadzētu apzināties, ka esam mirstīgi,"
saka Dagmāra.
Dagmāra Legante-Celmiņa ir aktrise, raidījumu moderatore, fotogrāfe un modele. Viņa piedalījusies LNT šovos "Savādi gan", "Ak kungs" un citos. Vadījusi "O!Kartes akadēmiju" un spēlējusi divās Dailes teātra izrādēs.
Plašāku interviju lasiet žurnālā "Ieva".
