Maskavā otrdienas vakarā noritēja ASV un Krievijas delegāciju sarunas, kurās tika apspriestas iespējas izbeigt Krievijas karu Ukrainā.
Piecas stundas ilgusī tikšanās tomēr nekādu taustāmu rezultātu nav devusi. Krievijas diktators Vladimirs Putins, kurš Kremlī uzņēma ASV prezidenta Donalda Trampa znotu Džaredu Kušneru un īpašo sūtni Stīvu Vitkofu, joprojām negrasās piekāpties savās prasībās, kuras Ukraina nav gatava pieņemt.
Viesiem liek pagaidīt
Sarunām Kremlī bija jāsākas 17.00 pēc vietējā laika, tomēr Putins apspriedes sākumu kavēja vairākas stundas, kas viņam ir ierasta prakse. Gaidot Krievijas vadoni, Putina pārstāvis Kirils Dmitrijevs, kurš arī piedalījās sarunās, ar Vitkofu un Kušneru pastaigājās Maskavas centrā, kā arī apmeklēja dārgu restorānu. Putins pirms apspriedes Kremlī uzstājās investīciju forumā, kurā aizplīvuroti draudēja Eiropai ar karu. "Ja Eiropa pēkšņi gribēs karot ar mums, mēs esam gatavi," paziņoja Krievijas diktators. Putins arī vainoja Eiropu centienos bloķēt Vašingtonas virzīto miera plānu, "izvirzot prasības, kas Krievijai ir absolūti nepieņemamas". Ar to viņš droši vien bija domājis Ukrainas un Eiropas valstu pretestību Trampa administrācijas sākotnēji piedāvātajam 28 punktu plānam, kura tapšanas apstākļi un Krievijas loma tā izstrādāšanā piesaistījusi lielu uzmanību. Vēlāk sarunās Ženēvā un Floridā Ukrainai izdevies panākt izmaiņas šajā plānā, nodrošinot sev labvēlīgākus nosacījumus. Šī jaunā plāna saturs gan nav zināms.
Daži punkti pieņemami
Trampa sūtnis Vitkofs šogad jau sesto reizi devies uz Maskavu, lai runātu ar Putinu. Vitkofs pēdējā laikā nonācis pastiprinātā uzmanības centrā, tostarp pēc tam, kad aģentūra "Bloomberg" publiskoja Trampa sūtņa sarunu stenogrammas, no kurām izriet, ka viņš Krievijas pārstāvjiem devis ieteikumus saziņā ar ASV prezidentu. Skandāls Vitkofa pozīcijas tomēr nav ietekmējis.
Sarunas Kremlī ievilkās pāri pusnaktij, un uzreiz pēc tām ASV delegācija devās prom, komentārus reportieriem nesniedzot.
Apskatnieki secina, ka Putins ir noraidījis Vašingtonas virzīto miera plānu, kuru ASV pārstāvji iepriekš sarunās apsprieduši ar Ukrainas amatpersonām.
Kremlis gan pret šādu secinājumu iebilst. "Neesot pareizi" teikt, ka Putins būtu noraidījis ASV miera plānu, trešdien paziņoja Krievijas vadoņa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. "Kaut kas bija pieņemams, kaut kas tika atzīmēts kā nepieņemams," izteicās Peskovs. Viņš atteicās atklāt sarunu detaļas, norādot, ka sarunas uz priekšu virzās labāk, ja tās pavada "klusums". Putina ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs – vēl viens sarunu dalībnieks – pauda, ka sarunas bijušas ļoti "noderīgas un konstruktīvas". Viņš pavēstīja, ka Krievija līdzās sākotnējam ASV miera plānam ir saņēmusi vēl četrus projektus. "Pagaidām nav atrasts neviens kompromisa variants, bet daži amerikāņu izstrādātie priekšlikumi izskatās vairāk vai mazāk pieņemami," paziņoja Ušakovs, piebilstot, ka citi piedāvājumi "mums neder". Putina padomnieks neslēpa, ka tikšanās laikā "īpaši tika apspriestas teritoriālās problēmas, bez kurām mēs neredzam krīzes risinājumu". Viņš arī pavēstīja, ka abas valstis ir vienojušās sarunu būtību nepubliskot. Apskatnieki norāda, ka Putins līdz šim nav izrādījis gatavību piekāpties. Starp sarunu sarežģītākajiem punktiem tiek minēta prasība Ukrainai atteikties no mērķa iestāties NATO, kā arī aiziet no tām teritorijām Donbasā, kuras Krievija nav okupējusi. Teritoriju jautājumu pēc sarunu noslēguma izcēla arī Putina padomnieks Ušakovs. Kāda Krievijas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma, ASV telekanālam NBC atklājusi trīs "pīlārus", par kuriem kompromisi neesot iespējami. Pirmais paredz, ka Krievija iegūst teritoriju Donbasā. Otrais paredz "Ukrainas bruņoto spēku ierobežošanu". Savukārt trešais nosaka, ka "Amerikai un Eiropai" būs jāatzīst Krievijas iegūtā teritorija, pavēstījusi amatpersona. Noteiktos citos jautājumos Maskava esot gatava izrādīt elastību.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio, kurš sarunās Kremlī nepiedalījās, trešdien pauda piesardzīgu optimismu, norādot, ka ikviens diplomātisks izrāviens būs atkarīgs no Putina turpmākās rīcības. Intervijā telekanālam "Fox News" Rubio norādīja, ka ASV miera centienos ir izdevies panākt "zināmu progresu", tostarp noskaidrojot, kam Ukraina būtu gatava piekrist, lai panāktu mieru.
Tikšanos atceļ
Pēc sarunām Maskavā ASV delegācijai Briselē esot bijusi ieplānota tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Šīs sarunas tomēr atceltas, bet Zelenskis ir atgriezies Ukrainā, platformā "X" trešdien pavēstīja laikraksta "Kyiv Post" korespondents Vašingtonā Alekss Raufoglu, atsaucoties uz saviem informācijas avotiem. ASV amatpersonas šo jautājumu nav komentējušas, bet Krievijas pārstāvji runājuši par it kā amerikāņu dotu solījumu ar ukraiņiem nerunāt. Vitkofs un Kušners pēc sarunu noslēguma Maskavā "solījuši, ka nedosies uz Kijivu" un uzreiz "atgriezīsies" Vašingtonā, paziņojis Putina padomnieks Ušakovs. Zelenskis tikmēr platformā "Telegram" trešdien pavēstīja, ka Ukrainas delegācijai Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra Rustema Umerova vadībā Briselē paredzēts informēt Eiropas pārstāvjus par jaunumiem saistībā ar sarunu gaitu. Pēc tam Ukrainas delegācija gatavosies sarunām ar Trampa pārstāvjiem ASV, piebilda Zelenskis.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
