Ceturtdien, 4. decembrī, Nacionālās Mākslu vidusskolas Emīla Dārziņa mūzikas skola aicina svinēt komponista 150. jubileju. 

Koncertā audzēkņu izpildījumā skanēs Dārziņa solodziesmas un kora dziesmas, bet otrajā daļā – komponista dzīvesgājumā liktenīgā Žana Sibēliusa poēma "Tuonelas gulbis", kā arī Andra Dzenīša skaņdarbs "Vientuļā priede. Falsifikācija un epitāfija", kas radīta kā fantāzija par Emīla Dārziņa ne pilnībā iznīcinātā darba materiālu simfoniskajam orķestrim. "Latvijas Avīze" uz sarunu aicināja komponistu un pedagogu Andri Dzenīti.

Kāpēc jūs vēlējāties atdzīvināt Dārziņa iznīcināto "Vientuļo priedi", turklāt savu skaņdarbu nosaucot par falsifikāciju?

A. Dzenītis: Skarbais stāsts par darba iznīcināšanu man vienmēr licies sāpīgs, droši vien pats savu veikumu nekad nespētu iznīcināt. Tiesa, varbūt to nobāztu kaut kur visdziļākajā plauktā vai aizliegtu pat spēlēt, bet nebūtu spējīgs iznīcināt darbu, pie kura esmu strādājis.

Par Dārziņa "Vientuļo priedi" bijis daudz nostāstu, bet tad palēnām Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, kā arī Latvijas Nacionālā Rakstniecības un mūzikas muzeja arhīvos atradās četras pilnībā vai daļēji saglabājušās instrumentu partijas – divas klarnetes, angļu rags un fagots. Tas deva vismaz aptuvenu priekšstatu par iespējamo skaņdarba raksturu un, kaut arī detaļas nav zināmas, varēju nojaust, kāda tipa mūzika tā varētu būt bijusi. Un tad man galvā ienāca tāda ķecerīga doma – ja nu es uztaisītu šo darbu, mēģinātu uzminēt, kas tur varētu būt bijis? Tiesa, pilnībā par jaunu uzrakstīt Dārziņa darbu nelikās interesanti, no tā paņēmu vienu fragmentu, kuram piebūvēju klāt savu turpinājuma. Īstenībā tas ir pavisam cits darbs, kam nav nekāda sakara ar iepriekšējo, tik vien, ka viens darbs pārraujas un otrs tajā vietā iesākas.

