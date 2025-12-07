Jaunās ārstu vadlīnijas paredz saīsināt antibiotiku lietošanas kursu no ierastajām septiņām, līdz piecām vai pat trim dienām. To rekomendē pamatojoties uz Eiropā veiktajiem pētījumiem, vēsta 360TV Ziņas.
Šis ir viens no veidiem, kā samazināt antibiotiku lietošanu, cīnoties ar baktēriju rezistenci jeb noturību pret medikamentiem.
Katru gadu slimnīcu reanimācijas nodaļās nonāk pacienti ar rezistento baktēriju izraisītām infekcijām. Pagaidām tādu nav daudz. Taču tik un tā profesors Uga Dumpis uzskata, ka antibiotiku patēriņu Latvijā vajadzētu un būtu iespējams samazināt par 20% līdz 30% ambulatori, un par 10% līdz 20% slimnīcās: "Jaunu antibiotiku nav un nebūs. Tās ir tās pašas antibiotikas, vienkārši mēs lietojam īsāku laiku.
Un ir daudzas slimības, kur mēs ārstējam īsāk. Un ar tiem pašiem rezultātiem. Tas ir visvienkāršākais veids samazināt patēriņu. Tad otrs ir – ka dažreiz aptiekas pārdod pilnu iepakojumu. Risinājums daudzās valstīs tas jau ir – ka vienkārši dod tik, cik ir kursā rakstīts. Nogriežot nost, nevis dod visu paku."
Latvijā antibiotiku patēriņš nemaz nav tas lielākais Eiropā. Ambulatorajā sektorā 2023. gadā Latvijā tas bija astotais zemākais. Antibiotiku lietošana ambulatorajā sektorā būtiski – par trešdaļu - pieauga kovid laikā un joprojām turas nemainīgi augsts. Datus par pagājušo un šo gadu Zāļu valsts aģentūra publiskos janvārī.
