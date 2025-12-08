Daži ēdieni pārliecinoši apliecina, ka izcilību var sasniegt ar minimāliem līdzekļiem. Tieši šo principu iemieso šefpavāra Mārtiņa Sirmā omlete: tā ir neticami gaisīga, maiga un ar patīkami izteiktu sviesta garšu.
Lai pagatavotu šo meistardarbu, nepieciešams tikai neliels skaits sastāvdaļu un pāris minūšu termiskās apstrādes. Panākumu atslēga slēpjas vienā šefpavāra padomā, ar kuru viņš dalās TV kanāla 360 gatavošanas raidījumā “Dr. Sirmais”, kas šo parasto brokastu ēdienu padara par jauna līmeņa kulinārijas pieredzi. Ja meklējat brokastu recepti ar garantētu izdošanos, šis variants būs tieši tas, kas jums nepieciešams.
Nepieciešams:
- Olas;
- Saldais krējums;
- Sviests;
- Sāls.
Pagatavošana:
Bļodā iesit olas, tās viegli sakuļ. Pievieno nedaudz saldo krējumu un samaisa.
Uz pannas izkausē sviestu – mazliet vairāk nekā gribētos. Kolīdz sviests izkusis, olas lej virsū, pannai uzliek virsū vāku. Šādi cep līdz omlete nedaudz piecepusies, tad pannu nedaudz pakustina.
Tad omleti pārloka uz pusēm un olas līdz galam pašas pagatavosies. Ja vēlies ko pievienot omletei – to dari pirms omletes salocīšanas.
Sirmā galvenais padoms – ļauj gatavai omletei atpūsties nedaudz!
Ja vēlies, omletei uzber sāli.
Pagatavošanas procesu skaties video!
VIDEO:
