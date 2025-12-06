Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieki Olga un Kaspars Kambalas ir nopietni pievērsušies sava veikala telpu labiekārtošanai. Abi ir nolēmuši, kādos toņos vēlas redzēt sienas, tāpēc devušies uz veikalu, lai iegādātos krāsas. Drīz vien virs abiem savelkas negaisa mākoņi un turpat veikala konsultanta priekšā abi sāk risināt attiecības.
“Redzi, sieva? Es daru savu vīrieša pienākumu, esmu dabūjis mums krāsu. Man jāiet uz noliktavu, bet tu vari tagad sēdēt mājās un darīt visu pārējo,” paziņo Kaspars. Olga atcērt, ka jebkāda veida kustība konkrētajā jautājumā ir notikusi tikai tāpēc, ka Kasparam ir “iedevusi pendeli”, jo citādāk nekas nenotiktu.
Vēlāk aiz veikala durvīm Olgas vadzis lūst, viņa paziņo Kasparam, ka ir gatava izvākties, jo “viss ir līdz kaklam.” Abi beigu beigās dodas uz krāsu noliktavu, lai saņemtu pasūtīto preci. Eļļu ugunij pielej fakts, ka Kaspars Olgai teju degungalā aizver durvis. “Es neredzēju, ka tu nāc,” viņš saka.
Aizkadrā Olga atklāj saspīlējuma iemeslu – izrādās, ka iepriekšējā vakarā abi ir pamatīgi sastrīdējušies. “Viņš man teica nepatīkamas lietas, kuras es nevaru ne aizmirst, ne piedot. Es nevaru nākamajā rītā pamosties un teikt: “O, jā, viss ir forši!” Man sāp. Man viss ir pārāk sakrājies. Par daudz, pietiek. Nav lemts būt tam veikalam. Lai tad Kaspars dara ar tām krāsām, ko viņš grib,” ar šokējošu atzīšanos pārsteidz Olga.
Piebraucot pie mājas, Kaspars jautā Olgai, vai viņa plāno kāpt laukā un vai attaisīs viņam durvis. Olga atbild: “[Krāsu spaiņus] var nolikt uz zemes un attaisīt [pats], labi? Es viena pati esmu stiepusi egli, es esmu stiepusi paklājus. Nu tad – lūdzu! Es šodien esmu princese.”
Kaspars, bubinot pie sevis, pats atver mājas durvis, Olgai nopakaļ nosaucot: “Ā, nu redz, izrādās, ka tas ir tik viegli!”
Jau iepriekš ziņots, ka pāris plānoja atvērt veikalu šajā rudenī, taču dažādu apstākļu dēļ viss esot ievilcies.
