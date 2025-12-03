Šā gada trešajā ceturksnī vidējā bruto (uz papīra) darba samaksa valstī bija 1835 eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
Salīdzinot ar 2024. gada trešo ceturksni, mēneša vidējais atalgojums palielinājies par 132 eiro jeb 7,8%. Vidējā neto (uz rokas) darba samaksa šā gada trešajā ceturksnī bija 1361 eiro jeb 74,1% no bruto algas, un gada laikā tā pieauga par 10,5%, apsteidzot gan patēriņa, gan atalgojuma pirms nodokļu nomaksas (bruto) kāpumu. Reālais neto algas pieaugums, ņemot vērā inflāciju, bija 6,3%.
Ja salīdzina privātā sektora un sabiedriskā sektora (no valsts un pašvaldību budžeta atalgotos) vidējo darba samaksu, tad privātajiem pirms nodokļu nomaksas tā bija 1821 eiro, bet sabiedriskajā sektorā tā bija par 62 eiro augstāka jeb 1883 eiro.
Vidējās darba samaksas pārmaiņas ietekmē ne tikai darbinieku atalgojuma pieaugums vai samazinājums, bet arī darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma tendences un darba tirgus strukturālās izmaiņas, skaidro CSP. Minēto faktoru ietekme kopumā parādās darba samaksas fonda un pilnas slodzes darbinieku skaita, kuri tiek izmantoti vidējās darba samaksas aprēķiniem, pārmaiņās.
Šā gada trešajā ceturksnī vidējā darba samaksa mēnesī par pilnas slodzes darbu, kas bija lielāka par vidējo valstī, bija finanšu un apdrošināšanas darbību (3022 eiro), informācijas un komunikācijas pakalpojumu (2866 eiro), profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē (2334 eiro), enerģētikas (2257 eiro), ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes (2178 eiro), valsts pārvaldes (2141 eiro), ūdens apgādes, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas nozarē (1827 eiro), kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē (1879 eiro).
Viszemākā vidējā darba samaksa par pilnas slodzes darbu bija izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē – 1182 eiro pirms nodokļu nomaksas. Otrs zemākais vidējais atalgojums bija mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – 1515 eiro (bruto) un 1149 eiro (neto). Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības, automobiļu un motociklu remonta nozarē vidējā alga bijusi 1609 eiro (bruto), 1213 eiro (neto).
Vislielākā vidējā bruto darba samaksa par pilnas slodzes darbu bija Rīgas reģionā – 2008 eiro, savukārt viszemākā – Latgalē (1329 eiro). Vislielākā vidējā atalgojuma plaisa bija starp Rīgas un Latgales reģioniem – 33,8%.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu