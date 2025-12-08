Valsts policijas (VP) Vidzemes reģiona pārvaldē 7. decembrī reģistrēti divi notikumi, kuros pieaugušie, atrodoties alkohola reibumā, radījuši apdraudējumu nepilngadīgiem bērniem. Abos gadījumos uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, inform'ē VP.
Naktī uz 7. decembri Cēsu novada Raiskuma pagastā policisti uz autoceļa Unguri–Lielstraupe–Brasla pamanīja automašīnu "Volvo", kas pārvietojās nepārliecinoši. Transportlīdzekli apturot, likumsargi piedzīvojuši neparastu skatu —
pie stūres atrodas 10 gadus vecs zēns, bet viņa tēvs 2,56 promiļu alkohola reibumā sēž automašīnas aizmugurē.
Bērns kopā ar vecākiem nogādāts dzīvesvietā, savukārt pret vīrieti uzsākts administratīvais process, ziņo VP.
Vēlāk tajā pašā dienā Alūksnes novada Mārkalnes pagastā policisti pamanīja 1995. gadā dzimušu sievieti, kura 2 promiļu reibumā stūma bērnu ratiņus ar 2024. gadā dzimušu bērnu. Ņemot vērā stāvokli un iespējamo risku mazgadīgajam, bērns nodots mediķu apskatei, bet pret sievieti uzsākts administratīvais process.
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, par bērna uzraudzīšanu alkohola reibumā pieaugušajai personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 42 naudas soda vienībām.
