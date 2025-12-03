Valsts policija (VP) nodevusi prokuratūrai lietu pret kādu vīrieti, lūdzot viņu saukt pie kriminālatbildības par vairākiem seksuāla rakstura noziegumiem pret mazgadīgu meiteni un četrām sievietēm, bērnu pornogrāfijas izgatavošanu un glabāšanu, kā arī zādzībām, informē VP.
Kriminālprocess sākts 2025. gada 19. augustā pēc tam, kad vecāki informēja policiju par incidentu sabiedriskā baseina ģērbtuvē, kur nepazīstams vīrietis filmējis viņu nepilngadīgo meitu.
27. augustā tika aizturēts 1979. gadā dzimušais vīrietis, kurš iepriekš jau bija sodīts par citiem noziegumiem. Pārbaudot vīrieša datu nesēju, policija atklāja materiālus, kas norāda uz iespējamu citu cietušo esamību. 29. augustā viņam piemērots apcietinājums.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis pie naktsklubiem uzrunājis sievietes alkohola reibumā un piedāvājis aizvest mājās. Pēc tam vīrietis veicis seksuāla rakstura darbības un tās fiksējis.
No divām cietušajām tika nolaupītas arī mantas. Policijai ir dati par četrām cietušajām, bet tiek pieļauts, ka to varētu būt vairāk.
Turpinot izmeklēšanu, atklāts arī 2016. gadā pastrādāts seksuālas vardarbības gadījums pret nepilngadīgu personu. Tāpat konstatēts, ka aizdomās turētais glabājis 23 failus ar bērnu pornogrāfiju.
Policija lūdz vīrieti apsūdzēt par deviņiem noziedzīgiem nodarījumiem, tostarp trim sevišķi smagiem, trim smagiem un trim mazāk smagiem.
Ja vīrietis tiks atzīts par vainīgu, viņam var piespriest brīvības atņemšanu no pieciem līdz 15 gadiem.
