Svētku laikā Intars Busulis un Abonementa orķestris klausītājiem dāvina jaunu kompozīciju "Glītā" un aicina uz Ziemassvētku koncertiem "Kadiķīšu ielokā… ".
Intars Busulis ir radījis dziesmu par svētku sajūtu, ko pelnījis sajust ikviens. “Šis ir laiks, kad īpaši novērtējam savus mīļos cilvēkus — viss kļūst tāds trauslāks un siltāks. Ar šīs dziesmas iznākšanu, es aicinu ikvienu izrādīt vairāk rūpju, vairāk siltuma un dāvāt drošības sajūtu, lai mums apkārt vairojas tikai labās emocijas, lai arī cik banāli tas skan.”
Dziesmas mūzikas autors ir Intars Busulis, teksta autors — Marts Pujāts, bet producents — Reinis Sējāns.
Skaņdarba ierakstā piedalās Abonementa orķestra mūziķi: Kārlis Lācis, Kaspars Zemītis, Vineta Lāce, Karīna Rasa, Edvīns Ozols, Māris Jēkabsons, Kaspars Grigalis, Alise Kante un Kristīne Pastare.
Šo un daudzas citas sirsnīgas dziesmas klausītāji varēs izbaudīt arī vairākos sirsnīgos Ziemassvētku koncertos, kurus Intars Busulis un Abonementa orķestris veido pirmo reizi.
Ziemassvētku koncertos izskanēs gan labi zināmas Intara Busuļa un Kārļa Lāča kompozīcijas, gan arī citu Abonementa orķestra mūziķu radīti jaundarbi, kā arī iemīļotas Ziemassvētku melodijas jaunās interpretācijās.
Koncerti norisināsies četrās vietās:
17. un 18. decembrī Liepājā, koncertzālē “Lielais dzintars”, plkst. 19.00
23. decembrī Rīgā, Dailes teātrī, plkst. 14.00 un 19.00
25. decembrī Cēsīs, Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, plkst. 14.00 un 19.00
27. decembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā “Gors”, plkst. 18.00 (koncerts IZPĀRDOTS)
Kopā ar Intaru Busuli uzstāsies mūziķu sastāvs — pianists Kārlis Lācis, saksofonsts Māris Jēkabsons, ģitārists Kaspars Zemītis, basģitārists Edvīns Ozols, bundzinieks Miķelis Vīte un spēcīgas vokālistes - Vineta Lāce, Karīna Rasa, Alise Kante un Kristīne Pastare.
