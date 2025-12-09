Medijs "Axios", atsaucoties uz vairākiem avotiem, ziņo, ka ASV nesenajās sarunās centušās panākt, lai Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nekavējoties piekrīt Krievijas prasībai par visas Donbasa teritorijas nodošanu Maskavai — tostarp arī reģionus, kurus Krievija nekontrolē.
Sarunu centrā bijuši divi jautājumi: Krievijas prasība atdot visu Donbasu un Ukrainas vēlme panākt nopietnas drošības garantijas no ASV, lai novērstu atkārtotu agresiju nākotnē.
Ukrainas amatpersona norādījusi, ka Vašingtonas piedāvājums kļuvis stingrāks pēc tam, kad pagājušajā nedēļā ASV prezidenta Donalda Trampa padomnieki Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners piecas stundas pavadīja sarunās ar Vladimiru Putinu. Pēc šīs tikšanās, divu stundu ilgā telefonsarunā ar Zelenski, Trampa pārstāvji esot "gaidījuši nepārprotamu piekrišanu".
Ukrainas avots stāsta, ka
bija sajūta, ka amerikāņi mudina pieņemt faktu, ka Krievija vēlas sagrābt visu Donbasu, un ka viņi vēlas, lai prezidents tam uzreiz piekrīt.
Vienlaikus abu valstu amatpersonas atzīst — sarunās gan par teritoriju, gan drošības garantijām līdz šim nav rasts būtisks progress. Zelenskis Vitkofam un Kušneram norādījis, ka ASV priekšlikumu saņēmis tikai stundu pirms sarunas, tāpēc tam vēl nebija paspējis pievērsties.
Ukrainas puse uzskata, ka ASV priekšlikuma jaunākajā versijā iekļauti stingrāki nosacījumi, piemēram, attiecībā uz Zaporižjas atomelektrostacijas kontroli un teritoriālajiem jautājumiem, taču trūkst atbilžu par drošības garantiju mehānismiem.
“Tie ir fundamentāli jautājumi — kurš kontrolē kādu teritoriju, kā notiek karaspēka atvilkšana un kā garantēt, ka Krievija nepārkāps vienošanos,”
norāda Ukraiņu avots.
ASV amatpersonas gan uzstāj, ka pašreizējais priekšlikums balstīts arī Ukrainas ierosinājumos un ka Trampa padomnieki esot centušies panākt Maskavas piekrišanu daļai Ukrainas prasību.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
