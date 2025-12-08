Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori kopā ar partneriem ir ieviesuši risinājumu, kas ļauj tirgū darboties vairākām elektroenerģijas biržām.
Tādējādi Latvijā, Igaunijā un Lietuvā kārtējās dienas tirgū darbību ir uzsācis jauns operators – "Epex Spot".
Līdz šim Latvijā un Baltijā darbojās viena elektroenerģijas birža – "Nord Pool Spot" – un vairāk nekā desmit gadus visi elektroenerģijas vairumtirdzniecības darījumi notika tajā. "Eiropas elektroenerģijas birža "Epex Spot" arī piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu visā elektroenerģijas tirdzniecības vērtību ķēdē – elektroenerģijas tirdzniecību nākamajā dienā, dienas ietvaros un pēcpārdošanas tirgū, jaudas un izcelsmes garantiju (GO) izsoles, klientu reakcijas jeb elastības produktu platformu un datu pakalpojumus. Taču "Latvenergo" turpinās pamatdarbību "Nord Pool" biržā un pagaidām nav plānojusi šo tirgus platformu mainīt," informē AS "Latvenergo" vairumtirdzniecības direktors Guntis Lūsis.
Viņš skaidro, ka klientiem jaunās biržas darbības uzsākšana neradīs nekādu ietekmi uz elektrības gala cenu, jo visi 17 biržas operatori Eiropas Savienības (ES) vienotajā tirgū apkalpo vairumtirgotāju iesniegtos ražošanas un patēriņa komercpiedāvājumus un pēc vienota kopēja algoritma piedalās izsoļu cenas aprēķinā, tātad – nākamās dienas biržas cenu arī turpmāk noteiks ražotāju piedāvājumu saturs (ražošanas cena un ražošanas apjoms), nevis biržas operatora platformas/servisa mehānisms.
"Vairāku biržas operatoru paralēla darbība sniedz vairumtirgus dalībniekiem pielāgotus tirdzniecības, datu un ziņošanas procedūru servisus un šo servisu izvēles un komplektācijas izvēles variantus, nodrošinot piemērotāko funkcionalitāti katram vairumtirgotājam, taču neizmaina elektroenerģijas cenas aprēķinu un noteikti neietekmē elektroenerģijas cenas," uzsver G. Lūsis.
AS "Augstsprieguma tīkls" vēsta, ka konkurējošu elektroenerģijas biržu paralēlas darbības risinājums ticis ieviests atbilstoši ES kapacitātes aprēķina un pārslodzes vadības vadlīnijām, kuru mērķis ir veicināt konkurenci starp elektroenerģijas biržām Eiropas centrālajos tirgos, virzoties uz pilnībā integrētu un konkurētspējīgu Eiropas elektroenerģijas tirgu. Šādi risinājumi ir ieviesti vairākās Centrāleiropas un Rietumeiropas valstīs, kā arī ziemeļvalstīs.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".