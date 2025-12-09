Šefpavāra Mārtiņa Sirmā soļanka ir kas daudz vairāk par ikdienišķu zupu – tas ir ceļojums cauri intensīvām garšām, kurās savijas kūpinājumi, sulīgi dārzeņi un spēcīgs buljons. Šī meistardarba formula, kuru šefpavārs atklāj TV kanāla 360 gatavošanas raidījumā “Dr. Sirmais”, prasa dažādu veidu gaļas, rūpīgi apgrauzdētus dārzeņus un tradicionālu skābuma devu, kas kopumā veido dziļu un ideāli sabalansētu garšu buķeti. Ja vēlaties baudīt maltīti, kas ir gan sildoša, gan īpaši sātīga un patiesi iespaidīga, šefpavāra radītā soļanka garantēs izcilību.
Nepieciešams:
- Vārīta mēle;
- Vārīta liellopu gaļa;
- Mazs gabaliņš aukstā gaļa;
- Olīvas;
- Burkāni;
- Sīpoli;
- Žāvēta gaļa / šķiņķis – pa dažām šķēlēm no dažādām gaļām;
- Stroganova gaļa;
- Lauru lapas;
- Smaržīgie pipari;
- Citrons;
- Skābētie vai sālītie gurķi;
- Selerija;
- Ķiploks;
- Burkāns;
- Tomātu pasta;
- Kartupeļi.
Pagatavošana:
Uzliek vārīties ūdeni, tam pievieno stroganova gaļu, smaržīgos piparus un lauru lapas.
Kamēr buljons vārās, tam pievieno auksto gaļu un sagrieztu vārīto gaļu. Ļauj vārīties. Sagriež žāvēto gaļu.
Uz uzkarsētas pannas lej eļļu un uz tās liek sagrieztos burkānus, sīpolus, ķiplokus un seleriju – nemaisa! Uz pannas uzber arī sagriezto gaļu un tikai nolīdzina visu – nemaisa.
Kad gaļas tauki sāk saiet kopā ar eļļu, beidzot apmaisa.
Pievieno tomātu pastu un apmaisa.
Lielākā katlā lej jau savārīto buljonu, ieber sacepto gaļu ar dārzeņiem, pievieno sagrieztus skābētos gurķus, sagrieztus kartupeļus, olīvas un visu savāra. Kad zupa gatava, tai pievieno citronu sulu.
VIDEO:
