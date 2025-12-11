Kenijas Augstākā tiesa atzinusi par antikonstitucionālām vairākas sēklu likuma sadaļas, kas aizliedza zemniekiem dalīties ar vietējām sēklām un tās pārdot. Līdz šim tikai par to, ka kāds dāvināja tomātu, prosas, pupiņu vai citas sēklas, varēja nokļūt cietumā.
Saskaņā ar šīs Āfrikas kontinenta valsts 2012. gadā pieņemto likumu Kenijas zemniekiem par šādu dalīšanos caur kopienas sēklu bankām draudēja līdz diviem gadiem nebrīvē un viena miljona Kenijas šiliņu (ap 6640 eiro) liels sods. Formāli likums bija ieviests, lai ierobežotu viltojumu tirdzniecību, un ekskluzīvas sēklu tirdzniecības tiesības ieguva licencētās kompānijas.
Lielu daļu tirgus pārņēma ārzemju uzņēmumi, tostarp pretrunīgi vērtētā ASV korporācija "Monsanto". Tās piedāvā "sertificētas" vai "uzlabotas" sēklas, bieži vien hibrīdus vai ar biotehnoloģiskām modifikācijām. Kultūraugi no šīm sēklām reklamēti kā ražīgāki un izturīgāki pret pesticīdiem, taču tālākā nākotnē samazinās to daudzveidība. Proti, komerciālās sēklas dod labu pirmo ražu, bet tālāk no hibrīdaugu pirmās paaudzes tā samazinās vai pat nav nemaz.
Tiesnese Roda Ruto norādījusi, ka arī tie likuma panti, kas valsts amatpersonām piešķīra tiesības veikt reidus sēklu bankās un konfiscēt sēklas, ir antikonstitucionāli.
Prasību tiesā iesniedza 15 mazie zemnieki, kopienu sēklu banku dalībnieki, kas daudzus gadus glabā un dalās ar sēklām savā starpā. Semjuels Vathome intervijā ziņu aģentūrai AP paudis gandarījumu par tiesas lēmumu: "Mana vecmāmiņa glabāja sēklas, un šodien tiesa ir pateikusi, ka es to varu darīt arī saviem mazbērniem bez bailēm no policijas vai cietuma."
Pārtikas drošības aktīviste, "Greenpeace Africa" pārstāve Elizabete Atieno šo uzvaru nosaukusi par "uzvaru mūsu kultūrai, mūsu izturībai un mūsu nākotnei". "Izceļot vietējās sēklas, tiesa ir devusi triecienu korporatīvajai kontrolei pār mūsu pārtikas sistēmu. Mēs beidzot varam teikt, ka Kenijā savas kopienas barošana ar klimata izturīgām, vietēji pielāgotām sēklām vairs nav noziegums," teikusi Atieno.
Vietējās izcelsmes sēklas varbūt nedod tik lielu ražu, taču ir pārbaudītas pat gadsimtiem ilgi, ir izturīgas pret sausumu un pielāgotas savam dabiskajam klimatam. Pie Kenijas galvaspilsētas Nairobi atrodas valsts sēklu banka, kur vietējās sēklas tiek glabātas īpašās aukstuma telpās, taču zemnieki uzsver, ka kopienas bankas ir tikpat svarīgas – gan daudzveidības, gan tuvuma dēļ.
