Ukrainas sabiedrotie Eiropā pauž skepsi par ASV miera plānu

Ukrainas sabiedrotie Eiropā pirmdien izrādīja savu atbalstu prezidentam Volodimiram Zelenskim un pauda skepsi par tā dēvēto ASV miera plānu Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers Londonā rīkoja Zelenska tikšanos ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu un Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu. Līderu sarunas turpinājās nedaudz ilgāk nekā stundu.
Pirms Londonas sarunām ASV prezidents Donalds Tramps izteicās, ka Zelenskis pat neesot izlasījis viņa administrācijas priekšlikumus kara izbeigšanai.
Nedēļas nogalē Zelenskis paziņoja, ka ar Trampa padomniekiem pārrunājis nākamos soļus un ir apņēmības pilns turpināt strādāt labā ticībā.
Taču sarunu dalībnieki arī atzina, ka jebkurš reāls progress būs atkarīgs no Krievijas gatavības izrādīt nopietnu apņemšanos panākt ilgtermiņa mieru.
"Esmu skeptiski noskaņots par dažām detaļām, kuras redzam dokumentos no ASV puses, bet mums par to ir jārunā. Tāpēc mēs esam šeit," pirmdienas sanāksmes sākumā norādīja Mercs, neprecizējot, uz kuru priekšlikuma versiju viņš atsaucas.
Savukārt Makrons izteicās, ka galvenais jautājums ir atrast konverģenci starp Eiropas un Ukrainas nostāju un ASV nostāju.
Lielbritānijas premjerministrs iepriekš bija paziņojis, ka viņš necentīsies panākt, lai Zelenskis pieņemtu Trampa administrācijas ierosināto vienošanos, kuras sākotnējo versiju Ukrainas sabiedrotie kritizēja kā pārāk labvēlīgu Krievijai.
"Es neizdarīšu spiedienu uz prezidentu," Stārmers norādīja televīzijas kanālam "ITV News".
"Vissvarīgākais ir nodrošināt, lai gadījumā, ja notiks karadarbības pārtraukšana, un es ceru, ka tā notiks, tai jābūt taisnīgai un ilgstošai, un tieši tam mēs pievērsīsim uzmanību šopēcpusdien," piebilda Lielbritānijas premjerministrs.