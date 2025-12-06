Vienas sirēnas uzstādīšana, sākot no būvprojekta līdz iekārtas iegādei un nodošanai darba kārtībā, izmaksā aptuveni 28 000 eiro.
Lai Latvijā trauksmes gadījumā visi dzirdētu sirēnas, nepieciešams uzstādīt vēl 193 jaunas iekārtas, bet līdzekļu to iegādei pagaidām nav – šādu skarbu realitāti TV24 raidījumā "Uz līnijas" atklāj VUGD priekšnieks Mārtiņš Baltmanis.
Plašāk skaties video!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu