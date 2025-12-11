Pēc vairākus gadus ilgušiem strīdiem un savstarpējām apsūdzībām Britānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paziņojis, ka apstiprinās Ķīnas plānu par Eiropā lielākās diplomātiskās pārstāvniecības veidošanu Londonā bijušās karaliskās monētu kaltuves atrašanās vietā iepretī Taueram.
Šī milzīgā kompleksa, kas atrodas stratēģiski sensitīvā vietā Londonas centrā, nodošanai komunistu lielvaras rīcībā ir simboliska nozīme, apliecinot Pekinas vadošo lomu attiecībās ar Londonu, kas savulaik noteica toni attiecībās ar Ķīnu. Kā atzīmē britu prese, Stārmers var pateikties gadiem iestrēgušā vēstniecības jautājuma risinājumā savas valsts izlūkdienestiem, kas atzinuši, ka šajā lietā nav slēptu šķēršļu.
Vēl nesen Britānijas valsts ministrs drošības lietās Dens Džerviss apsūdzēja Ķīnu plaša mēroga spiegošanā, kas vērsta pret parlamenta deputātiem, paziņojot, ka "valdība necietīs šādu slepenu un izplānotu iejaukšanos". Ķīnas vēstniecības pārstāvis nodēvēja šīs apsūdzības par "pašu sagatavotu šarādi" un piebilda, ka Apvienotajai Karalistei (AK) nevajadzētu "iet tālāk pa nepareizo ceļu, kas ved uz Ķīnas un Apvienotās Karalistes attiecību pasliktināšanu".
Britu drošībnieki nav iebilduši
Politisko novērotāju ieskatā iepriekšminētā diplomātiskā horeogrāfija dod abām pusēm iespēju paust zināmu teatrālu sašutumu, pirms ķerties pie praktiskas lietu kārtošanas. Eksperti uzskata, ka nebija vajadzības celt trauksmi, iesaistot iekšējo izlūkdienestu MI5, jo britu politiskajās aprindās bija labi zināms, ka Ķīnas dienesti izseko britu parlamenta darbiniekus. Tas notika pēc skandāla septembrī, kad izgāzās Ķīnas mēģinājums savervēt ziņu vākšanai britu parlamenta Pārstāvju palātas divus bijušos darbiniekus, kas noliedza apsūdzības.
Tas bija izdevīgs brīdis lēmuma virzīšanai par Ķīnas vēstniecības izvietošanu bijušajā karaliskajā naudas kaltuvē.
Stārmera valdība tika kritizēta par centieniem gūt ekonomisku labumu uz nacionālās drošības rēķina.
Taču kurš varētu iebilst, pat ja pašmāju drošības dienests nebija pret šo plānu, lai gan skaļi brīdināja par Ķīnas spiegošanas riskiem daudzviet pasaulē.
Būs lielākā vēstniecība Eiropā
Iecerētais 20 000 m² komplekss veidos lielāko vēstniecību Eiropā. Plāns paredz kultūras centru un dzīvokļus aptuveni 200 darbiniekiem. Pazemes stāvā aiz īpašām drošības durvīm ir istabas, kuru izmantošanas mērķis nav norādīts plānā. Britu mediji šai sakarā atgādina kādu notikumu Britānijā – 2022. gadā pie Ķīnas konsulāta ēkas Mančestrā notika plaša protesta demonstrācija pret Ķīnas policijas brutālo rīcību protestu apspiešanā Honkongā, un Ķīnas drošībnieki pat ievilka kādu protestētāju konsulāta teritorijā, bet tikai britu policijas aktīva darbība ļāva viņu izbrīvēt no Ķīnas drošībnieku nagiem. Par Ķīnas drošības dienestu garajām rokām liecina fakts, ka nākamās vēstniecības ēka iepretī Taueram jau ir aprīkota ar novērošanas kamerām un perimetru pārrauga ķīniešu drošībnieki.
Ķīnas jaunās vēstniecības platība ir desmit reižu lielāka par Pekinas pārstāvniecības, kas atrodas vismaz sešās dažādās vietās, līdzšinējo platību. Kā atzīmē izdevums "Bloomberg", te varētu izvietot gan paplašināto spiegošanas dienestu, gan represīvās iestādes politisko emigrantu vajāšanai.
Kad atļauja tiks oficiāli dota un vēstniecības teritorija kļūs neaizskarama, AK būs maz iespēju ietekmēt tajā notiekošo, lai ko paredzētu plāni.
Britu analītiķi pauduši bažas par optisko šķiedru kabeļiem, kas izvietoti zem Ķīnas vēstniecības ēkām vai to tuvumā. Pa šiem kabeļiem plūst sensitīvi dati finanšu un militārajā jomā.
ASV, Nīderlandes un Jaunzēlandes likumdevēji jau pauduši neapmierinātību, ka Ķīna varētu iegūt pieeju šiem datiem. Taču britu specdienesti uzskata, ka šis apdraudējuma risks ir pārraugāms.
Līdzjūtība londoniešiem
Karaliskās naudas kaltuves apkaimes iemītnieki, kuru mitekļi tagad atrodas uz Ķīnai piederošās zemes, sagatavojuši divus juristu un pilsētplānotāju viedokļus. Tiesāšanās var paildzināt procesu par vairākiem mēnešiem, par ko ir sašutusi Ķīna, kas savulaik liedza vietējiem iedzīvotājiem paust savu viedokli.
Britu prese pauž līdzjūtību Londonas iedzīvotājiem Ķīnas jaunās vēstniecības tuvumā. Bijusī karaliskās monētu kaltuves ēka un 14. gs. Cisterciešu klostera drupas tika pārdotas Ķīnai par 255 miljoniem mārciņu 2018. gadā, kad bijušā konservatīvo premjera Borisa Džonsona laikā vēl nebija beidzies abu valstu attiecību "zelta laikmets". Tā bija cita pasaule, kad Pekina vēl nebija sagrāvusi Honkongas autonomiju vai sniegusi atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā. Ķīna vēl novembra beigās dusmīgi brīdināja par "sekām", ja vēstniecības plāns netiks apstiprināts. Pēc dažu izmaiņu veikšanas projektā, lai "mīkstinātu" bažas par nacionālās drošības apdraudējumu, britu izlūkdienesti pauduši apmierinātību ar projektu.
Britu valdības prioritāte ir ekonomiskās attiecības, nevis nacionālā drošība, secina aģentūra "Reuters", raksturojot Ķīnas milzu vēstniecības projektu kā Britānijas kapitulācijas simbolu. Leiboristu valdības cerība uz Ķīnas labvēlību un pretimnākšanu ir maldīga, brīdina laikraksts "The Telegraph". "Kara mākslas augstākā izpausme ir prasme pieveikt pretinieku bez karošanas," savulaik mācīja senās Ķīnas militārais stratēģis Suņdzi. "Britānijai jārīkojas apņēmīgi, jo no tā ir atkarīga mūsu drošība," atzīmē laikraksts. Stārmers gatavojas doties uz Ķīnu nākamgad, lai stiprinātu ekonomiskās attiecības. Tā būs pirmā britu premjera vizīte kopš 2018. gada, kad Pekinu apmeklēja premjerministre Terēze Meja.
