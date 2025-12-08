Spraigā cīņā noskaidroti šova "X Faktors" finālisti

Ar krāšņiem priekšnesumiem svētdien, 7. decembrī, aizvadīts šova "X Faktors" pusfināls un noskaidroti trīs finālisti, kuri jau pēc nedēļas sacentīsies par uzvarētāja titulu un šova galveno balvu — 10 000 eiro un reklāmas raidlaiku radio "Star FM" ēterā 25 000 eiro vērtībā!
Pēc piecu pusfināla dalībnieku priekšnesumiem mājup devās Jānis Rugājs un Markuss Daniels Kolosovs. Vienlaikus, Jānis Rugājs jau trešo nedēļu pēc kārtas saņēma skatītāju simpātiju balvu.
Pusfinālā bija jūtama spriedze, jo pēc glābējdziesmu izvērtēšanas žūrija nebija vienisprātis par to, kuram dalībniekam jāpamet šovu, tāpēc tikai ar 200 sekunžu telefonbalsojumu
skatītāji lēma, ka šovu jāturpina Dagmārai Laicānei.
Šajā reizē šovā “X Faktors” tika atzīmēts arī kāds īpašs notikums — mentora Reiņa Sējāna dzimšanas diena.
Šova pusfinālu atklāja mentora Marata Ogļezņeva komandas dalībniece Lotte Eglīte ar Aijas Andrejevas, Kristīnes Pāžes un Agneses Rakovskas dziedāto kompozīciju “Laime šī”. Atzinīgus vārdus par Lottes uzstāšanos pauda Intars Busulis: “Lielisks sākums. Malacis.”
Vakaru turpināja Jurģis Namejs Zvejnieks, pārstāvot mentora Reiņa komandu ar rokgrupas “Pērkons” skaņdarbu “Mēs pārtiekam viens no otra”. Priekšnesumu ar humoru komentēja Marats:
“Ja mēs pārtiekam viens no otra, tad vakariņās šodien bija Namejs — garšīgi!”
Markuss Daniels Kolosovs izpildīja dziesmu “Arcade”, ar kuru tās oriģinālizpildītājs Dankans Lorencs 2019. gadā Eirovīzijas dziesmu konkursā pārstāvēja Nīderlandi. “Tiešām lielisks priekšnesums,” teica mentors Intars par savas komandas dalībnieku. Savukārt dalītas jūtas par Markusa numuru bija Aijai Auškāpai.
Dagmāra Laicāne no mentores Aijas Auškāpas komandas piedāvāja savu versiju Aijas Andrejevas kompozīcijai “Es iešu tālāk”. Bet Aijas komandas otrs pārstāvis Jānis Rugājs dziedāja austrāliešu mūziķes Sia skaņdarbu “Titanium”. Reinis par Jāni: “Tavs cīnītāja spars un imidžs šovakar izstaro spēku.”
“X Faktors” dalībnieku pusfināla dziesmu otro apli sāka Lotte Eglīte, izpildot leģendārās īru dziedātājas Šineidas O'Konoras ne mazāk leģendāro kompozīciju “Nothing Compares 2 U”.