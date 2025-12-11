Eiropas Padomes valstu amatpersonas trešdien Strasbūrā atbalstīja priekšlikumu meklēt jaunu pieeju Eiropas Cilvēktiesību konvencijas interpretēšanā, lai tādā veidā atvieglotu iespējas izraidīt nelegālos imigrantus un risinātu citus ar migrāciju saistītus jautājumus.
Eiropas Padome, kas aptver 46 valstis, tagad mēģinās panākt vienošanos par "politisko deklarāciju", ar kuru klajā varētu nākt nākamā gada maijā ieplānotajā samitā, vēsta raidorganizācija BBC. Vēl maijā deviņas Eiropas valstis, tostarp Polija un Baltijas valstis, aicināja mainīt konvencijas interpretāciju, lai vieglāk varētu izraidīt nelegālos imigrantus, kuri ir pastrādājuši noziegumus. Strasbūrā notiekošās Eiropas Padomes valstu tieslietu ministru un citu amatpersonu apspriedes priekšvakarā ar aicinājumu "modernizēt" konvencijas interpretāciju klajā nāca britu premjers Kīrs Stārmers un Dānijas premjerministre Mete Frederiksena. Abu valdību vadītāji viedokļrakstā laikrakstā "The Guardian" lika saprast, ka problēmas ignorēšana tikai vairos labējo populistu popularitāti visā Eiropā. Abi līderi slavēja savu veikumu imigrācijas jautājumu risināšanā un aicināja Eiropas valstis reformēt pieeju Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, kas daļā valstu izpelnījusies kritiku par neatbilstību mūsdienu situācijai. Uz to norādīja arī Stārmers un Frederiksena. "Pašreizējais patvēruma ietvars tika radīts citam laikmetam. Pasaulē ar masu mobilitāti vakardienas atbildes nedarbojas. Mēs vienmēr aizsargāsim tos, kas bēg no kara un terora, bet pasaule ir mainījusies un patvēruma sistēmām ir jāmainās tai līdzi," uzsvēra Apvienotās Karalistes un Dānijas valdību vadītāji. "Šodien miljoni atrodas kustībā ne tikai tāpēc, ka viņu dzīvība ir apdraudēta, bet arī tāpēc, ka viņi grib labāku nākotni," paziņoja Frederiksena un Stārmers, piebilstot, ka Eiropas valstu pilsoņi "gadu desmitiem" ir pieprasījuši savām valdībām rīkoties. Tāpēc nepieciešama "Eiropas Cilvēktiesību konvencijas interpretācijas modernizācija", kas "atspoguļotu 21. gadsimta izaicinājumus", secināja abi līderi.
Apvienotajā Karalistē pēdējos gados Eiropas Cilvēktiesību konvencija kļuvusi par asu strīdu avotu.
Opozīcijā esošie konservatīvie un Naidžela Farāža vadītā partija "Reformēt Apvienoto Karalisti" aicina izstāties no konvencijas. Leiboristu premjers Stārmers šādu rosinājumu noraida, tā vietā dodot priekšroku konvencijas interpretācijas maiņai, kas attiektos arī uz tiesu pieņemtajiem spriedumiem migrācijas jautājumos. Konvencijas kritiķi uzskata, ka šis dokuments stājas ceļā mēģinājumiem izraidīt daļu nelegālo imigrantu, bet tās atbalstītāji pauž pārliecību, ka konvencijas patiesā ietekme migrācijas jautājumos tiek pārspīlēta. Lielākā uzmanība diskusijās parasti tiek pievērsta konvencijas 8. pantam, kas aizsargā tiesības uz ģimenes dzīvi, kā arī 3. pantam, kas aizliedz necilvēcīgu izturēšanos. Kritiķu ieskatā šo pantu pašreizējā interpretācija apgrūtina iespējas izraidīt daļu nelegālo migrantu. Ministru apspriedes darba kārtībā bija arī jautājums par cilvēku kontrabandistu apkarošanu, kā arī par iespējām izveidot cilvēktiesībām atbilstošus migrantu "atpakaļsūtīšanas centrus", kur izvietot cilvēkus, kuriem nav tiesību uz patvērumu Eiropā.
