Valdība otrdien konceptuāli atbalstīja Kultūras ministrijas ieceri pirkt daļu no zemnieku un amatnieku sētas "Jaunvēveri" Cēsu novada Vecpiebalgas pagastā, lai nostiprinātu Brīvdabas muzeja lauku ekspozīciju.
Kultūras ministrija (KM) informē, ka nekustamajā īpašumā "Vēveri" atrodas Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija – zemnieku sētu puduris tā sauktajā Vēveru kalnā. 20. gadsimta 70. un 80. gados muzejs gan pērkot, gan dāvinājumos pārņēma sešas no astoņām Vēveru sētām.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas šo sešu sētu zemju īpašnieku mantinieki saņēma kompensācijas un atteicās no savām tiesībām. Vēveru apbūve ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Lai saglabātu vēsturiski veidojušos kultūrainavu ar senatnīgām sētām, ēkām, ceļiem un koku stādījumiem, Vēveros izveidota muzeja lauku ekspozīcija. No senajām saimniecībām sešas ir muzeja pārziņā, bet "Lejasvēveri" un "Jaunvēveri" ir mantinieku privātīpašums. Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un tā kopumu, nezaudējot šobrīd privātīpašnieku rīcībā esošās ēkas un krājuma priekšmetus, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs vēlas iegādāties īpašuma "Jaunvēveri" daļu kā krājuma priekšmetu.
KM norāda, ka īpašnieki vēlas pārdot daļu no nekustamā īpašuma "Jaunvēveri" kopā ar zemi 2,22 hektāru platībā, uz kuras atrodas "Jaunvēveru" sētas apbūve. Muzejs varētu iegādāties atdalītos zemes gabalus no līdzekļiem, kas iegūti no maksas pakalpojumiem un citiem ieņēmumiem. Piedāvātā cena un aptuvenā tirgus vērtība aplēsta 50 000 eiro apmērā.
Pēc Ministru kabineta konceptuālā lēmuma pieņemšanas muzejs varēs sākt zemes ierīcības projekta īstenošanu un vienoties ar īpašniekiem par labprātīgu nekustamā īpašuma pārpirkšanu.
