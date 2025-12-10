Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien paziņoja, ka ir gatavs sarīkot jaunas vēlēšanas, ja tiktu garantēta to drošība.
Zelenskis šādi izteicās pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps apsūdzēja Ukrainu "kara izmantošanā", lai izvairītos no vēlēšanu rīkošanas. Vēlēšanas ir atliktas, jo valstī tika noteikts karastāvoklis pēc jaunā Krievijas iebrukuma 2022. gada februārī.
"Es esmu gatavs vēlēšanām,"
Zelenskis sacīja žurnālistiem virtuālā preses konferencē.
Prezidents piebilda, ka viņš lūdz likumdevējus sagatavot "priekšlikumus par iespēju izdarīt grozījumus likumdošanas pamatos un likumā par vēlēšanām karastāvokļa laikā".
Lai kādas vēlēšanas notiktu, tomēr vispirms vajag garantēt to drošību, sacīja Zelenskis, lūdzot ASV palīdzēt to nodrošināt.
"Es tagad lūdzu, un es to atklāti paziņoju, lai ASV man palīdzētu - iespējams, kopā ar Eiropas kolēģiem - garantēt drošību vēlēšanu rīkošanai," sacīja Zelenskis.
Karastāvoklis Ukrainā ir spēkā kopš 2022. gada 24. februāra, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu. Vēlēšanu rīkošana kara laikā ir aizliegta.
Ukrainas pilsētas gandrīz katru dienu ir pakļautas Krievijas dronu un raķešu uzbrukumiem, savukārt simtiem tūkstoši ukraiņu karo frontē.
Zelenskis arī sacīja, ka sākotnējais ASV plāns kara izbeigšanai ir sadalīts trīs dokumentos. Tie ir 20 punktu vienošanās un divi atsevišķi dokumenti - viens par drošības garantijām un otrs par Ukrainas atjaunošanu pēc kara.
"Tie ir trīs. Jā, tā ir patiesība. Mēs tos apspriežam ar amerikāņiem un jau esam sākuši apspriešanos ar eiropiešiem," teica Zelenskis. Viņš piebilda, ka cer nosūtīt šī plāna atjauninātu versiju Savienotajām Valstīm trešdien.
Zelenskis arī sacīja, ka ASV un dažas citas NATO valstis neredz iespēju Ukrainai tikt uzņemtai šajā aliansē.
"Paklau, mēs esam reālisti, mēs patiesi gribam būt NATO. Manuprāt, tas ir godīgi. Tomēr mēs droši zinām, ka ne ASV, ne daudzas citas valstis, vaļsirdīgi sakot, neredz Ukrainu NATO šajā laikā," Zelenskis sacīja žurnālistiem.
