Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padome pirmdien nolēma apstiprināšanai Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekļa amatā uz Saeimu virzīt sociālo zinātņu pētnieku Andri Saulīti.
Saulītis bija ieguvis otro vietu Memoranda padomes otrajā rīkotajā konkursā uz SEPLP locekļa amatu. Saulītis, prezentējot savu skatījumu, teicis, ka saredz Latvijas Sabiedriskā medija attīstību trijos galvenajos virzienos, tostarp demokrātijas stiprināšanā, vārda brīvībā un sarunāšanas kultūrā, kā arī inovāciju līderībā. Viņš atzina, ka neuzskata, ka SEPLP locekļu skaits būtu jāsamazina, bet tieši otrādi – iespējams, pat jāpalielina.
Saulītis ir Baltijas Starptautiskā ekonomikas politikas studiju centra asociēts pētnieks. Atbilstoši centra mājaslapā pieejamai informācijai Saulītis ieguvis maģistra grādu antropoloģijā Jaunās skolas universitātē ("The New School for Social Research") Ņujorkā, ASV, doktora grādu socioloģijā aizstāvējis Eiropas Universitātes institūtā Itālijā ar disertāciju "Vai virzītāji spēj pavirzīt parādnieku? Četri lauka eksperimenti ar maksājuma atgādinājumiem". Šobrīd Saulītis ir Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks.
Saulītis strādājis kā Latvijas Radio ziņu korespondents, bijis Latvijas Televīzijas raidījuma "Kas notiek Latvijā?" redaktors un portāla "Diena.lv" redaktors. Tāpat Saulītis ir bijis Latvijas Televīzijas satura redaktors.
Saulītim ir pieredze dažādos pētniecības un zināšanu pārneses projektos gan Latvijā, gan starptautiski par sociāliem, ekonomiskiem un cilvēku uzvedības jautājumiem, kā arī par mākslīgo intelektu.
