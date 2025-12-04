Līdz 18. decembrim tīmekļa vietnē "dodpieci.lv" iespējams apmainīt ziedojumu vismaz piecu eiro apmērā pret savu mīļāko dziesmu "Latvijas Radio 5" ēterā, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi.
"Dod pieci!" laikā saziedotie līdzekļi nonāks organizācijas "Ziedot.lv" rīcībā, un labdarības organizācija palīdzēs apmaksāt fizioterapijas, ergoterapijas, ārstnieciskās masāžas, ūdensdziedniecības un fizikālās procedūras, kas nav tiešā valsts vai pašvaldības atbildībā vai tām nav pieejams budžeta finansējums, bet būtiski uzlabo bērnu un jauniešu funkcionālo stāvokli.
Tāpat labdarības maratona laikā tiks izgaismots Latvijas iedzīvotāju mazkustīgums un ar to saistītās veselības problēmas, rosinot ikvienu aizdomāties par kustību nozīmi cilvēka fiziskajai un emocionālajai labbūtībai.
Līdz 2026. gada 4. janvārim ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs atbalstīt "Dod pieci!", ziedojot "Narvesen" veikalos visā Latvijā. Iegādājoties karsto dzērienu īpašajās "Dod pieci!" krūzēs, 10 centi tiek novirzīti maratona mērķim, atbalstu var sniegt arī ziedojumu kastītēs vai pirkuma brīdī, pievienojot ziedojumu maksājuma summai norēķinoties ar bankas karti.
No 12. līdz 18. decembrim skaidras un bezskaidras naudas ziedojumi tiks pieņemti arī labdarības maratona stikla studijā Vecrīgā.
Tāpat līdz 2026. gada 6. janvārim ziedojumi tiks pieņemti "Ziedot.lv" tīmekļa vietnē vai pa tālruni 90204110 (maksa par zvanu pieci eiro).
