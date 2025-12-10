Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Gaiļezers” uzsākta jauna tradīcija, pieminot slimnīcā mirušos pacientus ar klusuma brīdi. Šādas piemiņas reizes turpmāk notiks reizi mēnesī stacionāra kapelā, lai veicinātu līdzcietīgāku vidi gan slimnīcas personālam, gan pacientu tuviniekiem, vēsta 360TV Ziņas.
Pirmajā piemiņas brīdī, kas notika šonedēļ, tika nosaukti visu kopš šī gada novembra slimnīcas stacionāros mirušo pacientu vārdi. Šī prakse ieviesta, iedvesmojoties no līdzīgām tradīcijām citās valstīs, un “Gaiļezers” kļuvis par pirmo stacionāru Latvijā, kur šāda iniciatīva tiek īstenota.
Statistika liecina, ka kopš šī gada novembra vien stacionārā “Gaiļezers” miruši 103 cilvēki, Biķernieku stacionārā 68, Onkoloģijas centrā 18, Tuberkulozes un plaušu slimību centrā 13, bet Infektoloģijas centrā 21 cilvēks. Šie skaitļi atspoguļo ikdienas realitāti slimnīcās, kur mediķiem regulāri nākas būt klāt pacientu dzīves noslēguma brīžos.
Slimību profilakses un kontroles centra dati rāda, ka 47 procenti no aptuveni 26 tūkstošiem pērn Latvijā mirušo cilvēku dzīvi noslēdza valsts vai pašvaldību slimnīcās. Tas uzsver slimnīcu nozīmīgo lomu ne tikai veselības aprūpē, bet arī cilvēka cienīgā dzīves noslēgumā.
Piemiņas brīži “Gaiļezera” kapelā turpmāk notiks katra mēneša otrajā pirmdienā plkst. 14. Austrumu slimnīca ir lielākā Latvijā, un arī kapelānu dienests tajā ir plašākais, nodrošinot garīgu un emocionālu atbalstu pacientiem, tuviniekiem un personālam.
