Rakstniece Inga Grencberga pēdējās nedēļās sociālo mediju profilos iezīmējusi būtiskas pārmaiņas savā dzīvē. Bez skaļiem paziņojumiem, vien ar simboliskiem žestiem, viņa norādījusi uz jauna posma sākumu. Vienā no ierakstiem Grencberga publicēja video, kur uz plaukstas tiek tetovēts sarkans dzīpars, pievienojot komentāru: "Laipni lūgti jaunajā dzīvē", vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Jau iepriekš tika vēstīts, ka izjukusi Grencbergas un režisora Dž. Dž. Džilindžera laulība. Rakstnieces uzvedība bērnu grāmatas "24 stāsti bērniem Ziemassvētkos" atvēršanas pasākumā likusi manīt, ka
rakstniece pārdzīvo grūtu periodu — viņa izvairījusies no uzmanības un bijusi neierasti klusa.
Uz jautājumiem par privāto dzīvi Grencberga nav vēlējusies atbildēt, žurnālam "Kas Jauns" norādot tikai uz nepieciešamību saglabāt privātumu.
Taču, neraugoties uz personīgajiem satricinājumiem, rakstnieces profesionālajā darbībā piedzīvots būtisks pagrieziena punkts — romāns "Sestā sieva" (angļu valodā "The Sixth Wife") nesen iznācis Lielbritānijā. Par šo notikumu Grencberga paudusi īpašu gandarījumu, uzsverot notikuma simbolisko sakritību ar pārmaiņu laiku viņas dzīvē.
Savos nesenajos ierakstos rakstniece dalās pārdomās par izturību sarežģītos brīžos un piesardzību panākumu laikā, citējot gan garīgus teicienus, gan aktieri Denzelu Vašingtonu: "Savā augstākajā momentā esi piesardzīgs — tieši tad velns nāk pie tevis."
Plašāk lasiet žurnāla “Kas Jauns” 50. numurā.
