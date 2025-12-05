Latvijas futbola sezonu ievadīja un noslēdza līdzīga rakstura starpgadījumi – martā "Riga Academy" U-16 komandas līdzjutēji, acīmredzot vecāki, turnīrā Lietuvā attiecībā pret tiesnesi teju visa mača garumā demonstrēja plašo slāvu necenzēto vārdu krājumu. 

Bet novembrī "JDFS Alberts" fani, tostarp akadēmijas audzēkņi un viņu radītāji, par nelabvēlīgiem lēmumiem nozākāja Latvijas labāko futbola tiesnesi Andri Treimani. Pēc spēles soģim sirds bija pilna, nākot klajā ar publisku vēstījumu, ka negribas dzīvot sabiedrībā, kur par normu tiek uzskatīta līdzcilvēku lamāšana un draudi tikai par to, ka viņš dara savu darbu, turklāt tādu, kuru uzdrošinātos pamēģināt tikai retais.

