Ar skanīgām rokdziesmām pirms nedēļas LTV1 un "REplay.lv" startējis muzikāli izklaidējošais šovs "Pārdziedi mani!". Starp šova jaunās sezonas dalībniekiem ir arī īstens latgalietis, etnomūziķis ar rokera dvēseli, multiinstrumentālists un mūzikas producents. Darbojies vairākos mūzikas kolektīvos, raksta arī dzeju un piedalās literāros projektos. Vada meistarklases mūzikā un literatūrā jauniešiem arī ārzemēs. Tas ir neviens cits kā Artūrs Uškāns, kurš ir arī viens no grupas "Laimas Muzykanti" dibinātājiem. Sarunā par etnomūziku, izaicinājumiem, augstajām notīm un ārzemju latviešiem.

Kādi bija iemesli, kāpēc piekriti dalībai raidījumā "Pārdziedi mani!"?

Artūrs Uškāns: Man patīk piedāvājumi, kuros ir kaut kāda veida izaicinājums. Patīk pats fakts, ka būs sevi jāpārvar, kā arī daudz jāmācās. Šādi izaicinājumi ļoti jauki piepilda dzīvi. Kad man televīzijas režisors Arvīds Babris piedāvāja šo iespēju, tad es uzreiz pateicu – jā. Viņš bija domājis, ka nāksies mani ilgi pielauzt, bet tā nu gan nebija. Pēc raidījuma "Dziedošās ģimenes" ļoti pietrūka līdzīga veida izaicinājumu. No "Dziedošām ģimenēm" līdz "Pārdziedi mani!" ir pagājuši 15 gadi. Pietrūka kaut kas tāds, kas iedod adrenalīna devu.

Vai sekoji līdzi šova "Pārdziedi mani!" pirmās sezonas dalībniekiem?

Jā, visai cītīgi sekoju līdzi. Man iepriekšējā sezonā bija arī savi favorīti. Pazinu visus dalībniekus, izņemot reperi Fiņķi. Piemēram, ar operdziedātāju Brigitu Reisoni un dziedošo aktieri Maksimu Buselu mēs iepazināmies "Muzikālās bankas" žūrijā. Bija ļoti interesanti, kā raidījumā veiksies man pazīstamiem cilvēkiem. Rakstīju arī daudziem uzmundrinošus vārdus. Varētu teikt, ka biju šajā šovā no pirmsākumiem. Bija sajūta, ka man arī ļoti gribētos tur būt. Laikam jau jāzina, ko vēlēties. Pagājušajā gadā man ļoti gribējās būt klāt, bet šogad jau esmu dalībnieks.

