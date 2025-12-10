Otrdien uz Rīgas apvedceļa aizdegusies automašīna "BMW", tās vadītājai izdevies laikus pamest transportlīdzekli, un viņa negadījumā nav cietusi, ziņo raidījums "Degpunktā". Liesmas automašīnu nopostīja dažu minūšu laikā un tā būs jāutilizē.
Ugunsgrēks notika vēlā pēcpusdienā, kad no spēkrata motora telpas pēkšņi izcēlās spēcīgas liesmas, kas strauji pārņēma visu auto. Notikuma vietā ieradās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ar divām autocisternām un uguni likvidēja.
VUGD apliecina, ka
negadījumā cietušo nav, un sieviete no degošā transportlīdzekļa izkļuvusi vēl pirms glābēju ierašanās.
Mediķu palīdzību viņa nav vēlējusies.
Liesmu cēlonis pagaidām nav noskaidrots, taču, kā pieļauj speciālisti, tas varētu būt saistīts ar transportlīdzekļa elektroniku.
Plašāk skatieties 9. decembra "Degpunktā" sižetā.
