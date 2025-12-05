Sestdien Latvijā turpināsies pelēks un decembrim neraksturīgi silts laiks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Naktī uz sestdienu debesis klās mākoņi un vietām līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, kas dažviet veidos miglu — tā var pasliktināt redzamību gan naktī, gan rīta stundās. Gaisa temperatūra būs +2…+5 grādi.
Arī Rīgā nakts aizritēs mākoņaina, palaikam gaidāms neliels lietus, temperatūra ap +5 grādiem.
Sestdienā laika apstākļi būtiski nemainīsies — virs valsts pārvietosies jauna nokrišņu zona, daudzviet nesot lietu. Vējš saglabāsies lēns līdz mērens, no dienvidaustrumiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3…+7 grādiem.
Rīgā sestdien gaidāms apmācies un lietains laiks, temperatūra dienā būs aptuveni +5 grādi.
