Skatītāju iemīļotais ceļojumu šovs “Četri uz koferiem” atgriežas TV kanālā 360 ar īpašu 10. jubilejas braucienu! Šosezon četras sabiedrībā zināmas personības dosies uz Uzlecošās saules zemi Japānu, skatītājus pārsteidzot ar virkni negaidītu notikumu.
Jau pirmajās dienās slavenības sastapsies ar nāves bailēm, maldoties pa tumsas un miglas pielietu ceļu nekurienes vidū, kā arī pārsteigumu par gultu neesamību viesnīcā. Ceļojumā dosies divi iepriekšējo braucienu uzvarētāji – multimākslinieks Kašers un psihoterapeite Diāna Zande –, kuriem pievienosies arī spilgtā TV personība Armands Simsons un stand-up komiķe un aktrise Anete Bendika.
Pirmais grupas vadītāja lomu uzņemsies Armands Simsons. Tiesa, viņa diena sāksies jau ar pirmo starpgadījumu - Diānai Tokijas lidostā pazudis koferis. Ir aizdomas, ka kāds ir sajaucis somas un aizgājis ar viņas mantām, tāpēc dienai ir liels potenciāls sākties ne uz tās labākās nots. Vai Diānai izdosies to atgūt?
Slavenības iemēģina tualetes podu no nākotnes
Japānas galvaspilsēta Tokija slavenības sagaidīs savā pilnīgajā, neprātīgajā krāšņumā: mirgojošu ielu gaismas, futūristiski tērpi, neparastas smaržas un Austrumu eksotikas virpulis. Eksotika patiesi ir baudāma it visur, pat labierīcībās. Viesnīcas numuriņos slavenību sajūsmu izraisīs tualetes pods, kurš ir gluži kā no nākotnes. Tik daudz funkciju, ka pilnīgai tā izpētei un iemēģināšanai nepieciešams daudz laika.
“Šī strūkla sniedz ļoti patīkamas sajūtas. Pieejama gan tiešā strūkla, gan vaigu strūkla. Ir nedaudz jocīgi par to runāt, bet sajūtas patiešām ir ļoti interesantas, katrā ziņā – tik tīra nokārtošanās man līdz šim nav bijusi,” savā pieredzē dalās Armands Simsons.
Viņš arī godam aizvedīs ceļabiedrus uz vietu, ko Japānā jāredz obligāti – leģendāro Šibujas krustojumu. Ja neesi to šķērsojis, neesi bijis Japānā! Tāpat slavenības dosies apraudzīt Japānas slavenāko suni, kura stāsts ir zināms visā plašajā pasaulē. Kas šis ir par suni un ar ko tas ir īpašs? Un kāpēc kādā no Tokijas tuneļiem ir publiska kauna siena?
Bīstamais ceļš uz naktsmājām un šoks par atklājumu numurā
Pēc pasaulē augstākā torņa Tokyo Skytree apmeklējuma Armands vedīs ceļabiedrus uz naktsmājām, kas paslēptas biezas miglas aizsegā, rezultējoties ar pamatīgu, pat dzīvībai bīstamu maldīšanos. Vēršoties pēc palīdzības pie kāda nama durvīm, ir pamats bažām, ka neviens palīdzīgu roku nebūs gatavs sniegt Kašera tetovējumu dēļ. To, kāpēc tetovēti cilvēki Japānā tiek uzskatīti par potenciāli bīstamiem, uzzināsiet sērijā. Kad četrotne beidzot sasniegs galamērķi, slavenības gaidīs nepatīkams pārsteigums – nāksies gulēt uz grīdas... Kas par to būs sakāms pašmāju slavenībām?
Netrūks ne asaru, ne sakāpinātu emociju
Pēc neaizmirstamām dienām Armanda Simsona vadībā stafeti pārņems multimākslinieks Kašers. Viņa diena Nagojā sāksies ar tradicionālām japāņu brokastīm, kā arī kādu īpašu pārsteigumu viesnīcā. Četrotne ne tikai iepazīs visus japāņu urbānās vides labumus un izklaides, tostarp populāros karaoke bārus, bet dosies arī iepazīt Japānas dabu – pasakaini skaistas ainavas, salmu jumtus un mierīgus rīsu laukus. Pienākot dienas uzdevumam, tas pamatīgi izsitīs no sliedēm psihoterapeiti Diānu Zandi, liekot izplūst asarās. Kā grupa ar to tiks galā? Vai nāksies zaudēt daļu kopīgā budžeta? Un kāpēc Armands Simsons sāks kliegt uz kāda gājēju tilta?
Ko savās dienās būs sarūpējis četrotnes daiļais dzimums, un kādi notikumi liks Anetei pamest grupu? Kāda ir nakšņošana šaurās kapsulu viesnīcās ar īpaši stingriem noteikumiem, un vai noslēdzošajā dienā “piķis” joprojām nebūs problēma?
To visu skaties ceļojumu šovā “Četri uz koferiem” TV kanālā 360 jau no 29. novembra sestdienu vakaros plkst. 20:30, kā arī jau tagad sev ērtā laikā Tet TV+!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu