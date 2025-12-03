Šī gada 1. decembrī mūžībā devies Austrumu slimnīcas ilggadējais Ķirurģijas klīnikas vadītājs, Latvijas Ķirurgu asociācijas un Latvijas Ārstu biedrības goda biedrs, Rīgas Stradiņa universitātes docents Gunārs Purmalis.
Gunārs Purmalis (dzimis 1935. gada 12. augustā Arakstē) bija ķirurgs, kurš 1959. gadā beidzis Rīgas Medicīnas institūtu. Strādājis kā ārsts Pāvilostā (1959–1962), vadījis Aizputes slimnīcas nodaļu (1962–1970), Jūras medicīnas centra nodaļu (1970–1998) un RAKUS Ķirurģijas klīniku (1998–2011). Bijis Rīgas Stradiņa universitātes docents (1998–2011), Biedrības "Latvijas Ķirurgu asociācija" prezidents (1994–2001), LAPPOS priekšsēdētājs (1997) un Latvijas Ārstu biedrības goda biedrs kopš 2010. gada.
Karjeras laikā docents Purmalis aktīvi piedalījies Baltijas ķirurgu konferencēs, regulāri pilnveidojis zināšanas Eiropas kongresos un kursos, kā arī sniedzis nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, publicējot 41 darbu ķirurģijas jomā.
Ārpus darba dzīves viņš bija daudzpusīga personība — aizrautīgs ceļotājs, akordeona spēlētājs, daiļdārzniecības cienītājs un kaislīgs fotogrāfs ar bagātīgu personīgo foto arhīvu.
Atvadīšanās no Gunāra Purmaļa notiks 2025. gada 6. decembrī plkst. 14:00 Saulkrastos, Ainažu ielā 4, Saulkrastu baznīcā.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu