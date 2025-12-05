Trešdien, 10. decembrī, Latvijas Banka izlaidīs sudraba kolekcijas monētu "Straume", kurā pārdzims "Oskara" balvu ieguvušās animācijas filmas tēli, kas iekarojuši cilvēku sirdis visā pasaulē. Monēta īpaša arī ar to, ka tās grafisko dizainu radījis filmas režisors Gints Zilbalodis un animācijas mākslinieks Pēteris Tenisons, strādājot tandēmā.
Monēta "Straume" godina kinoindustrijā prestižāko — "Oskara" — balvu ieguvušo animācijas filmu. Ar stāstu par kaķa vientuļnieka attiecībām ar ūdeni G. Zilbalodis pavadījis pusi mūža, no īsfilmas "Aqua" (2012) nonākot līdz "Straumes" (2024) triumfam. Mākslinieks atzīst: "Būdams vienpatis kā kaķis, tomēr mācījies sadarboties ar citiem — ne tikai Latvijā, bet arī Francijā un Beļģijā. Tas ļāvis ar pieticīgiem resursiem spoži apliecināt neatkarīgās animācijas spēku pasaules mērogā."
Monētas vienā pusē attēlots ikoniskais tumšpelēkais kaķis, otrā — pieci atšķirīgi, bet cits citam piekļāvušies filmas varoņi.
Starp abām pusēm — elpu aizraujoša odiseja, vienā laivā glābjoties no plūdiem. Tāda ir režisora G. Zilbaloža animācijas filma "Straume", kas ieguvusi vairāk nekā 80 balvu, tostarp ASV Kinoakadēmijas galveno balvu – "Oskaru".
Sudraba kolekcijas monētas iegāde būs iespējama tīmekļvietnē e-monetas.lv no 10. decembra plkst. 12.00. Monētas cena – 77 eiro, iegādes limits vienai personai — 3 monētas. Monētas tirāža ir 6000 eksemplāri. Tās izgatavotas Nīderlandes kaltuvē Koninklijke Nederlandse Munt.
