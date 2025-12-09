Kamēr lielvalstu sarunas par mieru Ukrainā piedzīvo aizvien jaunas neveiksmes, neraugoties uz atsevišķu politiķu optimistiskajiem paziņojumiem par "zināmu progresu", pašā kara plosītajā valstī viss ir pa vecam, bet iemesla pārliekam optimismam nav.
Raķešu un dronu uzlidojumi katru nakti, trauksmes sirēnas, sagrautas mājas, nogalināti cilvēki. Un neticība, ka kādam no malas var izdoties noorganizēt taisnīgu mieru.
Esmu atgriezies no kārtējā Ukrainas apmeklējuma un Latvijā jūtos neparasti. Pēc visa pāris nedēļās piedzīvotā ir sajūta, ka mums pat nav īstu, eksistenciālu problēmu, taču tāpat pamanāmies sakurināt strīdus par nebūtiskiem sīkumiem.
Ukrainā ir skaudrāk. Cilvēki cenšas dzīvot savu ikdienas dzīvi, tomēr to caurvij nopietnība, bēdīgums, domīgums un noslēgšanās no apkārtējiem. Ukraiņi trīsarpus gadu laikā ir iemācījušies sadzīvot ar draudīgo situāciju un cenšas piepildīt savas dienas, cik nu tas ir iespējams. Tomēr pilnīgi no prāta karu izmest nav iespējams.
Šoreiz lielāko daļu brauciena laika pavadīju Ļvivā, kas atrodas Ukrainas rietumdaļā. Tur bija relatīvi kluss. Nedēļas laikā dzirdēju tikai divas gaisa trauksmes, bet katru dienu bija jau iepriekš izziņots elektrības piegādes pārtraukums uz vairākām stundām. Dienu pirms ierados Ļvivā, krievi bija trāpījuši raķeti tās priekšpilsētā, bet 130 kilometru attālajā Ternopiļā krievi noslepkavoja 26 cilvēkus, ieskaitot trīs bērnus.
Tas spilgti parāda, ka karš seko pa pēdām visur, pat pašos Ukrainas rietumos. Teju katrā dzimtā ir kāds karavīrs, kas šobrīd cīnās frontē, vai karā bojāgājušais. Atgādinājumi par kara šausmām ir ik uz soļa.
Katru rītu pulksten 9 ir klusuma brīdis. Visa pilsēta pieklust. Mašīnas nebrauc. Cilvēki uz ielas apstājas, lai godinātu kritušos. Tas ir neiedomājami spēcīgi un skaisti. Ukraiņi tiešām mīl savu zemi un savus varoņus. Ak, kā mums jāmācās no viņiem!
Katru dienu notiek vismaz viena kritušā karavīra izvadīšana. Katru rītu tiek izliktas kritušo karavīru fotogrāfijas ar viņu dzīves aprakstiem. Ličakivas kapsētā vairs nav vietu. Simtiem, tūkstošiem kritušo. Pilsēta meklēs jaunu vietu Ukrainas varoņu apbedīšanai. Kapsētā plīvo Ukrainas nacionālie, Banderas sarkanmelnie un armijas vienību karogi. Te visspilgtākajā veidā var redzēt un apzināties, kādu cenu par brīvību maksā ukraiņi.