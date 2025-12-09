Labākā meža konsultanta nosaukumu šogad ieguvis Valdis Usne, kurš MKPC strādā Ziemeļkurzemē.
Valdis Usne: "Lai šajā darbā gūtu panākumus, ļoti svarīgi būt atsaucīgam, arī brīvdienās. Mūsu pusē apmēram divas trešdaļas meža īpašnieku ir vietējie un viena trešdaļa tādu, kuri dzīvo tālu. Varam izrunāties birojā, bet, ja nepieciešams, braucam arī uz mežu apskatīt visu dabā. Meža konsultants ir kā skolotājs, kuram jāprot atbildēt uz visiem jautājumiem. Ja par kādu tēmu neesmu pietiekami zinošs, jautāju kolēģiem. Tad arī visi kopā atrodam labāko atbildi.
Šobrīd ir ļoti liels pieprasījums jaunaudžu kopšanai, un visi šo darbu veicēji aizņemti. Tas ir saistīts ar LAD atbalsta maksājumiem par meža ieaudzēšanu un kopšanu. Mācām un palīdzam sagatavot pieteikumus šiem projektiem."
Valdis Usne secina, ka arī starp meža īpašniekiem ir notikusi selekcija. Tie, kuri vēlējās tikai nocirst, savus īpašumus ir pārdevuši. Tie, kuri mežus ir iegādājušies nesen, savukārt vēlas mācīties tos kopt un audzēt. Viņi aktīvi piedalās meža konsultantu rīkotajās mācībās un semināros, kuros tiek piedāvātas daudzveidīgas tēmas.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu