Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēkas vadītāja Dace Kuzmina uzsver, ka bibliotēka šodien ir daudzfunkcionāla telpa, kas sniedzas ārpus tradicionālās grāmatu izsniegšanas. Īpaši tiek domāts par senioriem, rīkojot tematiskas tikšanās un individuālās konsultācijas, sniedzot padomus par krāpniecisku e-pastu un zvanu atpazīšanu. "Digitālajā nedēļā" apmeklētājus iepazīstina ar mākslīgā intelekta jēdzienu un tā ietekmi uz ikdienu, uzsverot digitālo prasmju nozīmi.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē