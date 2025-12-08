ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņoja, ka nav pārliecināts, vai Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piekritīs jaunajam ASV priekšlikumam kara izbeigšanai Ukrainā.
ASV ir rīkojušas sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ukrainas amatpersonām, tostarp Zelenski, sacīja Tramps.
"Man jāsaka, ka esmu mazliet vīlies, ka prezidents Zelenskis vēl nav izlasījis priekšlikumu, tas bija pirms dažām stundām," viņš piebilda.
Tramps norādīja, ka Maskava "labprātāk gribētu visu valsti, bet Krievija, manuprāt, ar to ir mierā", piebilstot, ka tomēr viņš nav pārliecināts, vai Zelenskis piekritīs šim priekšlikumam. "Viņa cilvēkiem tas patīk, bet viņš to nav izlasījis," viņš piebilda.
Floridā Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un viņa znots Džareds Kušners kopš ceturtdienas vairākas dienas rīkoja sarunas ar Ukrainas amatpersonām, tostarp bijušo aizsardzības ministru Rustemu Umerovu un ģenerālštāba priekšnieku Andriju Hnatovu.
Intervijas video (pilnībā, angļu val.):
Sestdien Floridā notikušo ASV un Ukrainas sarunu noslēgumā Zelenskis telefoniski pievienojās sarunām, raksturojot tās kā konstruktīvas. Viņš teica, ka Umerovs un Hnatovs nākamreiz viņam ziņos personīgi.
Publiski nav zināms, kā pēdējo trīs nedēļu laikā ir mainījies sākotnējais 28 punktu ASV miera plāns, kurā galvenie neatrisinātie jautājumi ir teritoriālie jautājumi un ASV drošības garantijas.
Zelenskim pirmdien Londonā plānota tikšanās ar Eiropas līderiem, tostarp Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu, Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru un Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, lai apspriestu miera plāna pašreizējo stāvokli.
