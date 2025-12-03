Ar uzstāšanos 30. novembrī Jelgavas kultūras namā grupa "Framest" uzsākusi savu 20 gadu jubilejas koncertturneju "Framest Ziemassvētkos". Aplūko foto no pirmā koncerta!
Adventes gaidīšanas laikā vokālā grupa "Framest" laidusi klajā jaunu singlu "Piedzimšana", ko radījuši Jānis Ķirsis un Dagnis Roziņš. Dziesma ierakstīta studijā "Auss", savukārt videoklips filmēts Vecajā Ģertrūdes baznīcā.
Jaunais singls skan arī jubilejas koncertturnejā, kas turpināsies 12. decembrī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars", 19. un 20. decembrī kinoteātrī "Splendid Palace" Rīgā un 25. decembrī Dzintaru koncertzālē.
Koncertos izskan gan starptautiski zināma Ziemassvētku klasika, gan latviešu autoru kompozīciju aranžējumi un grupas oriģināldarbi.
