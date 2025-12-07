Šovā “Slavenības. Bez filtra” Latgales patriote Margarita Kolosova viesojas pie savas meitas, kur pieskata mazdēliņu Aleksi. Viņa atzīst, ka šādas dienas ļoti izbauda un labprāt auklē mazo, jo uzskata viņu par savu sapņu vīrieti.
“Jaunatne ir aizbraukusi atpūsties, bet man te pamodās viens čoms. Šodien ir mūsu diena,” paziņo Margarita, atrādot savu mazdēliņu. “Vāvuļotājs – tieši tāds pats kā es. Tie ir gēni!”
Meitas dzīvoklī pie bērna gultiņas redzamas arī divas spēļu mašīnas. Margarita atzīst: “Var taču redzēt, ka babuļa servisā strādā. Mašīnu pietiek! Te ir dažāda kalibra – ir sporta, ir darba. Un te mazais dzērājiņš,” rāda viņa, skatoties uz mazdēliņu, kurš naski dzer ūdeni.
Pēc mirkļa puika sāk niķoties un atkārtoti pieprasa pudelīti. Margarita smejot nospriež: “Tu tā kā tāds maziņš alkāniņš! Kamēr tev neielies, tu nenomierinies!” Aizkadrā viņa skaidro, ka mazais ir īsts elektriskais lādiņš. “Tā jau ir paaudze pēc paaudzes. Mēs, mammas, mēģinām vilkt paralēles ar saviem bērniem. Nu es pateikšu tā – šis riktīgi dod vaļā! Viņš kloķīti ieliek visiem manējiem sīkajiem! Dod Dievs viņam izaugt arī gudram, ne tikai apķērīgam!” ar humoru piebilst Margarita.
VIDEO:
