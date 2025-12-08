Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Olga un Kaspars Kambalas gremdējas atmiņās, pārskatot Kaspara sporta sasniegumus, kā arī žurnālus, kuros sportists savā slavas zenītā bijis atspoguļots, liekot aizdomāties par dzīvi.
Kaspars apskata dokumentus un diplomus, kas piešķirti par uzvarām un iegūtām pirmajām vietām ne vien basketbolā un boksā, bet arī vieglatlētikā. Viņš ir pateicīgs savam tēvam par to, ka šie sasniegumi tik uzcītīgi glabāti, jo tagad viņš var tos aplūkot vēlreiz un apzināties, cik daudz dažādās dzīves jomās ir sasniegtu virsotņu.
Kaspara sieva Olga ir viņa kvēlākā fane, tāpēc atzīst, kopš kāzām viņai ir sajūta, ka Kaspars ir pastāvīgi jāaizstāv. Kaut arī piedzīvoti gan veiksmes brīži, gan smagi kritumi, Olga uzskata par savu pienākumu sniegt atbalstu brīžos, kad vīram klājas grūti.
Saruna pamazām pāriet uz dziļākām, filosofiskām tēmām. Olga jautā vīram, vai viņš šobrīd jūtas laimīgs. Kaspars atbildēja nekavējoties: "Nē." Aizkadrā viņš precizē savu emocionālo stāvokli, norādot: "Man liekas, ka esmu pārdevies un atdevies citiem. Es daru, citi priecājas, bet pats sevi tikai tukšoju."
Viņš atzīst, ka nav atradis nodarbi, kas viņu patiesi aizrautu, un norāda, ka tādu atrast nav viegli. Olga savukārt pauž nesaprašanu, kā vēl varētu vīram palīdzēt, jo uzskata, ka sniedz atbalstu, cik vien var. Tomēr Kaspars šo sarunu nevēlas turpināt. Kad Olga ierosina viņam vērsties pie psihologa, Kaspara reakcija ir nepārprotama: "Sieva, es tev lūdzu nerunāt šīs muļķības.”
Olga pieļauj, ka Kasparam varētu pietrūkt tās materiālās labklājības un greznības, kas viņam bija agrāk, veicinot depresiju: "Tas viss, nauda viņam trūkst."
