Īrijas gaisa telpā netālu no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnas maršruta konstatēti nezināmi droni. Tas noticis brīdī, kad Zelenska lidmašīnai bija paredzēts nolaisties Dublinas lidostā, vēsta Īrijas mediji.
Avoti Īrijas valdībā apstiprinājuši incidentu, taču bruņotie spēki atteikušies notikušo to komentēt. Savukārt Zelenska padomnieks Dmitro Litvins norādījis, ka Īrija informējusi Ukrainu par šiem droniem, tomēr tie neesot ietekmējuši vizīti un prezidenta darba kārtība nav mainīta.
Portāls "The Journal", atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, ziņo, ka pirmdienas vakarā, Zelenska lidmašīnai tuvojoties Dublinai, tās paredzamajā maršruta zonā lidojuši četri nezināmi droni. Lidmašīna nosēdusies agrāk, un droni sasnieguši teritoriju brīdī, kad tai tur būtu bijis jāatrodas pēc sākotnējā grafika.
"The Journal" rīcībā esošā informācija liecina, ka droni bijuši militāra tipa "kvadrokopteri". "The Irish Times", atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta, ka Īrijas jūras spēku patruļkuģis "William Butler Yeats" pamanījis piecus dronus, kas atradušies netālu no Zelenska maršruta.
