Skatītāju iemīļotā ceļojumu šova “Četri uz koferiem” jubilejas sezonas brauciens uzņem apgriezienus! Četras sabiedrībā zināmas personības ir devušās uz Uzlecošās saules zemi Japānu, pārsteidzot ar virkni negaidītu notikumu. Ceļojumā dodas multimākslinieks Kašers, psihoterapeite Diāna Zande, TV personība Armands Simsons un stand-up komiķe un aktrise Anete Bendika.
Pēc neaizmirstamām dienām un Tokijas iepazīšanas Armanda Simsona vadībā, stafeti pārņems multimākslinieks Kašers. Viņa diena Nagojā sāksies ar tradicionālām japāņu brokastīm, kā arī kādu īpašu pārsteigumu.
Slavenību ceļš tālāk vedīs uz Japānas ceturto lielāko pilsētu – Nagoju. Ceļošanai viņi izvēlēsies vietējo ātrvilcienu, kurš trauksies neprātīgā ātrumā, sasniedzot pat 280 kilometru stundā! Tieši vilcienā Kašers apdāvinās savus ceļabiedrus japāņu noskaņās, taču daži par saņemto nebūs lielā sajūsmā.
Iekārtojoties viesnīcā, izrādīsies, ka Kašers naudas trūkuma dēļ rezervējis vienu smēķētāju numuriņu, kurā pamatīgi smako. Jāpiemin, ka šajā viesnīcā arī logu atvērt nav iespējams. Kuram no viņiem nāksies gulēt piesmēķētā istabiņā?
Četrotne ne tikai iepazīs visus japāņu urbānās vides labumus un izklaides, tostarp populāros karaoke bārus, bet dosies arī iepazīt Japānas dabu - pasakaini skaistas ainavas, salmu jumtus un mierīgus rīsu laukus.
Pienākot dienas uzdevumam, tas pamatīgi izsitīs no sliedēm psihoterapeiti Diānu Zandi, liekot izplūst asarās… Kā grupa ar to tiks galā? Vai nāksies zaudēt daļu kopīgā budžeta? Un kāpēc Armands Simsons sāks kliegt uz kāda gājēju tilta?
To visu skaties ceļojumu šovā “Četri uz koferiem” – jau sestdien, 6. decembrī plkst. 20.30 TV kanālā 360!
