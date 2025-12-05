Aktieris Andris Bulis, šova “Slavenības. Bez filtra” rubrikā "Aktuāli. Bez filtra" viesojās pie sava kolēģa Edgara Pujāta. Edgars atklāja, ka pēc "TikTok" videoklipu publicēšanas saņēmis daudz pārmetumu. Komentētāji brīnījušies, ka viņš esot "tāds mākslinieks, bet virtuvi savest kārtībā nevar". Andris gan oponēja, norādot, ka viņam virtuve šķiet ļoti mājīga. Tālāk saruna kļuva intīmāka, pievēršoties mīlestības dzīvei, sāpīgākajiem notikumiem un dāmām.
Apspriežot profesionālo jomu, Pujāts atklāja, ka vairs nav pastāvīgs Liepājas teātra aktieris: "Es esmu ārštatā. Aicināja Valters Sīlis – pirmā sezona "Dzīvoklis". Tad "Pilnīgi svešinieki", un vēl "Pūra bridējs"." Šo notikumu Edgars uzskata par atvieglojumu. Viņš atzina: "Aizejot no teātra kā ārštata, brīvības garša ir."
Taču šī neatkarība nāk ar noteiktiem finansiāliem riskiem, jo ārštata statuss rada ekonomiskas grūtības. Aktieris neslēpa: "Es pats varu tā iegrābties, ka varu nokļūt ļoti, teiksim tā, sūdīgā situācijā. Man tagad sāksies maksājumi… un vēl vecie parādi," uzsvēra Pujāts, labi apzinoties, ka radošās pašizpausmes un materiālās stabilitātes līdzsvars ir trausls.
Bulis norādīja, ka Edgars ilgi tēlojis romantiskus tēlus, bet tagad ir brīvs cilvēks, un jautāja, vai viņš jūt sieviešu pastiprinātu interesi. Edgars atklāja, ka viņā piemīt kas bīstams, jo viņā ātri var “ieķerties". Viņš atcerējās kādu frāzi: "Tevī var ātri ieķerties. Tikai – galvenais, nevajag pieļaut to robežu, kad jāviļājas. Kad sākas sadzīve, tad var baigi vilties."
Tomēr visnopietnākā tēma bija par attiecībām, kas atstājušas emocionālas rētas. Pujāts atzina, ka pēc vienas mīlas dēkas saņēmis "dunci mugurā" un tagad piesargās no jauniem romāniem. Lai gan detaļas Bulim netika atklātas, Edgars uzsvēra, ka daļa vainas gulst uz viņa pleciem. "Es pats biju vainīgs, jo pieļāvu savu dzīves lielāko kļūdu. Tas bija vai nu prognozējams vai gaidāms. No malas daudzi teica: "Vecais, ieslēdzies mazlietiņ", bet bija mīlas migla acīs," stāstīja Edgars un piebilda, ka varbūt nākotnē šo pieredzi izmantos kā lugas sižetu: "Varbūt kādreiz – uz skatuves. Uztaisīšu izrādi, un, kad pienāks tās sievietes kārta, skatītājs sapratīs."
Edgars Pujāts Andrim Bulim pauda, ka mīlas dzīves lappusi atstāj "atvērtu", taču šobrīd viņam nav nodoma steigties jaunās attiecībās. "Man ir kas, kas maizīti pievedīs, un es piezvanīšu jebkurā diennakts laikā. Vai būs kas vairāk vai mazāk… nezinu," atzina Edgars, cerot, ka situācija ir viņa kontrolē. Savukārt Andris atgādināja, ka lielākā daļa vīriešu tā tikai domā, bet īstenībā mēdz notikt citādi.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu